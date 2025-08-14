Hà Nội: Cây đổ đè trúng ô tô và người đi đường trong cơn mưa lớn

Chiều 14/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 12h30 cùng ngày, tại đường Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt, Hà Nội) xảy ra sự việc một phần thân cây đổ đè trúng một người lái xe máy.

Một phần thân cây xanh bị đổ, đè trúng một ô tô và một người đi xe máy (Ảnh: Phạm Khánh).

Ngoài ra, phần thân cây bị đổ còn đè trúng một chiếc ô tô khác đang đỗ ven đường.

Hậu quả người đi xe máy bị ngã ra đường trong cơn mưa lớn nhưng rất may không bị thương nghiêm trọng. Chiếc ô tô bị hư hỏng.

Theo cảnh sát, sự việc không gây thiệt hại về người. Khi tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 ra tới hiện trường, người bị cây đổ trúng đã rời đi.

Lực lượng chức năng đã tiến hành cắt bỏ, di dời phần cây bị đổ vào trong lề đường, đảm bảo an toàn giao thông.