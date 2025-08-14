Nguyễn Văn Chung: “Làm việc với Tùng Dương, tôi chiều… như bạn gái”

Tối 14/8, ca sĩ Tùng Dương ra mắt MV Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và mạng xã hội.

Sản phẩm âm nhạc là món quà anh gửi tới khán giả nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Trước đó, bản audio của ca khúc ra mắt ngày 10/8 đã nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.

Ca sĩ Tùng Dương tại sự kiện ra mắt MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” chiều 14/8 (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Chia sẻ tại buổi ra mắt MV Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai chiều 14/8, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ niềm xúc động khi được thể hiện ca khúc ca ngợi đất nước, quê hương.

“Với một nghệ sĩ như Tùng Dương, lý tưởng và khát vọng rất lớn, nên được hát về Tổ quốc là niềm tự hào, hãnh diện. Khi những bài hát về quê hương trở thành các bản hit triệu lượt xem như Một vòng Việt Nam hay Viết tiếp câu chuyện hòa bình, đó là giá trị đáng quý, thiêng liêng vô cùng”, anh nói.

Nam ca sĩ cho biết, trong MV Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, anh và ê-kíp muốn đưa tới cộng đồng những hình ảnh đẹp, ý nghĩa về Việt Nam thời bình như: “Vươn vai Việt Nam”, “khát khao con rồng châu Á”... để lan tỏa tinh thần tích cực.

Anh cũng bày tỏ mong muốn giới thiệu ca khúc này tại nước ngoài, quảng bá du lịch, văn hóa và kinh tế, để khán giả quốc tế thấy một Việt Nam phồn thịnh, sáng tạo.

Đặc biệt, Tùng Dương cho biết anh không giữ độc quyền ca khúc, mà mong muốn các ca sĩ trẻ cùng thể hiện để lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào Việt Nam.

“Được cống hiến hết mình cho nghệ thuật nước nhà, lan tỏa thông điệp tích cực chính là cách chúng tôi, thế hệ nghệ sĩ hôm nay báo đáp công ơn cha ông đã hy sinh để mang lại hòa bình”, nam ca sĩ chia sẻ thêm.

Tùng Dương dí dỏm gọi Nguyễn Văn Chung là “nhạc sĩ hiền nhất quả đất”, bởi trong suốt quá trình làm việc, cả 2 chưa từng xảy ra tranh cãi hay lục đục.

Tại buổi họp báo, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ nhiều kỷ niệm và câu chuyện hậu trường thú vị trong quá trình làm việc cùng Tùng Dương cho dự án âm nhạc (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Tại sự kiện, Nguyễn Văn Chung hài hước tiết lộ rằng, trong quá trình thực hiện ca khúc mới, anh đã “chiều” Tùng Dương rất nhiều, từ phần lời, giai điệu cho đến cách xử lý từng chi tiết nhỏ.

“Những yêu cầu của Dương không phải để làm khó, mà để tác phẩm đạt đến độ hài hòa, vừa đúng cảm xúc của tôi, vừa đúng tinh thần mà Dương muốn truyền tải, giúp ca khúc trở nên trọn vẹn hơn”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Khi được hỏi về chi tiết tâm đắc nhất, Nguyễn Văn Chung cho biết, đó là sự thay đổi ở phần mở đầu và cách Tùng Dương thể hiện. “Tùng Dương muốn phần mở đầu phải thật hào hùng, cảm động, gợi nhớ hình ảnh đất nước. Để đáp ứng điều này, tôi đã chỉnh sửa, đưa vào những giá trị truyền thống, những hình ảnh thân quen nhất của Việt Nam, giúp ca khúc vừa gần gũi vừa nâng tầm cảm xúc”, nam nhạc sĩ kể.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng tiết lộ rằng, anh và Tùng Dương thậm chí đã tranh luận khá lâu về cụm từ “con rồng châu Á”. Sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia kinh tế, Nguyễn Văn Chung chọn “khát khao con rồng châu Á”...

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tặng gấu bông và lá thư cảm ơn Tùng Dương vì đã đồng hành trong dự án. Nam ca sĩ cũng đáp lại bằng một món quà bí mật, chỉ tiết lộ hài hước rằng “món quà có màu hồng” (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Phần nhạc cũng trải qua nhiều lần chỉnh sửa theo đề nghị của Tùng Dương để vừa có những đoạn êm ái, vừa cao trào, sôi động, nhưng vẫn đủ “vừa miệng” để mọi người có thể hát theo.

“Làm việc với Tùng Dương, đôi khi tôi chiều... như bạn gái. Có tranh luận, có thuyết phục, nhưng khi cùng hướng tới một mục tiêu chung, kết quả sẽ là điều tốt đẹp nhất. Tôi tin ca khúc này sẽ chạm đến trái tim khán giả”, Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Với phần nhạc Dance/EDM kết hợp giao hưởng, cùng thông điệp rõ ràng và hình ảnh được đầu tư công phu, Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai được kỳ vọng sẽ nối dài thành công của Tùng Dương, góp phần truyền cảm hứng và niềm tự hào dân tộc tới đông đảo công chúng.

MV do đạo diễn Vũ Hồng Thắng thực hiện, kết hợp những đại cảnh hùng tráng tại Quảng trường Ba Đình, Cột cờ Hà Nội, khoảnh khắc đời thường bình dị của người dân kết hợp với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay, trở thành điểm nhấn thiêng liêng, chạm sâu cảm xúc người xem.

Đạo diễn Vũ Hồng Thắng chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Đạo diễn Vũ Hồng Thắng cho biết, toàn bộ sản phẩm được quay thủ công, không dùng kỹ xảo hay công nghệ AI để mang đến cho khán giả trải nghiệm trọn vẹn về cảm xúc và hình ảnh.

“Dưới cái nắng tháng 8 gay gắt, ê-kíp đã “cháy” hết mình để ghi lại từng ánh mắt, nụ cười mang sự lạc quan và niềm tin”, nam đạo diễn cho hay.