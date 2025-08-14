Hé lộ loạt công trình tiêu biểu về đích sớm, khánh thành mừng Quốc khánh

Chiều 14/8, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Dấu ấn khánh thành, khởi công đồng loạt nhiều công trình lớn

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, cho biết, để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Chính phủ quyết định tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước vào sáng 19/8, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu tại họp báo (Ảnh: Đoàn Bắc).

Tính đến ngày 13/8, có 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công.

“Việc khánh thành đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn, góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền”, Bộ trưởng Trần Văn Sơn nhấn mạnh.

Việc này, theo ông, cũng góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo Người phát ngôn Chính phủ, dự kiến ngày 19/12 sẽ tiếp tục tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án quy mô lớn trên cả nước, trong đó tổng kết hoàn thành đưa vào khai thác trên 3.000km đường bộ cao tốc; hoàn thành thi công cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (sớm hơn kế hoạch khoảng 1 năm), chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Nhiều dự án lớn về đích sớm

Thông tin thêm về các công trình tiêu biểu, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết dịp này sẽ khánh thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh, TP Hà Nội. Theo kế hoạch đầu tư, đến năm 2027 dự án mới hoàn thành, nhưng công trình đã rút ngắn được nhiều thời gian để kịp khánh thành dịp 19/8.

“Đây là công trình thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp, có kết cấu thép siêu trường, siêu trọng”, ông Tuấn nói thêm.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cùng khởi công đợt này, theo ông Tuấn, còn có Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Viettel. Đây là một công trình tiêu biểu để nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data. Tổng mức đầu tư là khoảng 10.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó còn có Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An của tỉnh Nghệ An, tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh; Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh, giá trị 1.565 tỷ đồng; Dự án khởi công khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí ở Đà Nẵng với quy mô gần 77ha, tổng mức đầu tư 79.790 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực giao thông có khánh thành dự án cầu Rạch Miễu - một công trình tiêu biểu, nỗ lực.

“Trước kia cầu dây văng phải thuê tư vấn nước ngoài, nhà thầu nước ngoài, có nhà thầu phụ Việt Nam, thời gian thi công dài. Bây giờ công nghệ tiến bộ hơn, nhà thầu thiết kế cũng là nhà thầu Việt Nam, đơn vị thi công cũng là đơn vị thi công Việt Nam nên thời gian thi công rút ngắn trước 4 tháng”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng chia sẻ.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh, TP Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Về tác động của các dự án, ông nhận định 250 dự án đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.

Nói về ý nghĩa của sự kiện khởi công, khánh thành các dự án lần này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Kết quả này cũng phản ánh sinh động, chân thực sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị; thể hiện niềm vui, hạnh phúc của nhân dân, những người trực tiếp được thụ hưởng thành quả, làm sâu sắc thêm niềm tự hào dân tộc, tình yêu đất nước…

Ông Tuấn cho biết Bộ Xây dựng đã nhận được báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, 17 bộ, ngành và 18 tập đoàn, tổng công ty.

Toàn cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo đó, Bộ Xây dựng đã rà soát, tổng hợp được 250 dự án, công trình của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khánh thành, khởi công; trong đó 89 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành; 161 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công.

Trong số này, theo ông Tuấn, có 59 công trình và dự án hạ tầng giao thông; 44 dự án dân dụng - đô thị; 57 công trình công nghiệp; 36 dự án hạ tầng kỹ thuật; 22 công trình, dự án nhà ở xã hội….

Thời gian tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án mừng 80 năm Quốc khánh bắt đầu từ 9h sáng 19/8, với điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội) và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu.