Hà Nội: Công nhân đầm mình dưới hồ sen làm dự án "hồi sinh" sông Tô Lịch

Sáng 14/8, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các công nhân đang thi công dự án thí điểm xây dựng, lắp đặt thử nghiệm bãi lọc trồng cây ngập nước để bổ cập nước từ Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây vào hồ Tây, sau đó bổ cập cho sông Tô Lịch.

Theo kế hoạch, các cơ quan liên quan sẽ hoàn thành dự án thí điểm trước ngày 30/8 và bổ cập nước vào hồ Tây rồi bổ cập cho sông Tô Lịch trước ngày 2/9.

Đại diện Ban quản lý hồ Tây cho biết nguồn nước sử dụng để bổ cập nước vào hồ Tây là nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn của Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây có lưu lượng khoảng 13.000m3/ngày đêm (công suất thiết kế 15.000-22.800m3/ngày). Hiện nước sau xử lý được xả ra sông Nhuệ qua cửa xả B Xuân La.

Công nhân đang thi công dự án tại khu vực hồ Sen đối diện Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan cũng đang gấp rút hoàn thiện các công việc như chỉnh trang hai bên sông, bịt các cửa xả... để "hồi sinh" sông Tô Lịch trước ngày 2/9 theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố.

Thông tin về dự án bổ cập nước từ Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây vào hồ Tây rồi bổ cập cho sông Tô Lịch, đại diện Ban quản lý hồ Tây cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, thời gian qua các cơ quan liên quan đã tích cực vào cuộc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục.

Cuối tháng 12/2024, HĐND quận Tây Hồ (cũ) đã ban hành các nghị quyết liên quan và ngày 27/2, UBND quận Tây Hồ (cũ) đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Công nhân chặt cọc làm đường dẫn nước từ hồ Sen ra hồ Tây (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Quy mô đầu tư dự án gồm xây dựng hồ Sen diện tích khoảng 5,93ha thành bãi lọc trồng cây ngập nước kết hợp công viên đất ngập nước; xây dựng bãi lọc trồng cây ngập nước gồm vùng trồng cây ngập nước rộng 4,45ha; xây dựng đê sinh học kết hợp đường quản lý và đường quản lý kết hợp đường dạo công viên.

Dự án cũng bao gồm đèn chiếu sáng trang trí; xây dựng các đường ống lấy nước, ống bổ cập nước từ bãi lọc nước sang mương ra hồ Tây...

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hồi cuối tháng 11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm dành nhiều thời gian nói về hai vấn đề rất quan trọng là ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông.

Từ năm 2009 đến nay, Hà Nội đưa ra nhiều giải pháp nhằm hồi sinh sông Tô Lịch nhưng chưa đạt được kỳ vọng. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết thành phố đã bỏ rất nhiều tiền đầu tư các dự án làm sạch sông Tô Lịch nhưng đến nay chưa đạt kỳ vọng.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là sông Tô Lịch.

Vật liệu được tập kết để thi công dự án (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Ngay sau đó, Bí thư và Chủ tịch Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế và yêu cầu phải "hồi sinh" sông Tô Lịch trước ngày 2/9.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu từ nay đến trước ngày 30/8, các phường dọc hai bên bờ sông Tô Lịch phải triển khai xong toàn bộ việc cải tạo, chỉnh trang hai bên sông như lát vỉa hè, làm lan can, trồng cây xanh, thảm cỏ.

Về bổ cập nước cho sông Tô Lịch, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu việc lấy nước từ hồ Tây phải nghiên cứu, đảm bảo đủ công suất, nghiên cứu phân tích kỹ mẫu nước, đánh giá để không làm biến đổi thủy văn môi trường nước.

Cùng với đó, phối hợp với đập dâng khu vực hạ nguồn Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, tạo ra được nguồn nước bổ trợ thêm vào sông Tô Lịch, theo lãnh đạo Hà Nội.

Ngoài giải pháp trên, Hà Nội cũng sẽ xây dựng đường ống riêng để lấy nước từ sông Hồng bổ cập cả cho hồ Tây và sông Tô Lịch.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu khi bổ cập nước vào hồ Tây phải kiểm soát chặt chẽ các điều kiện môi trường thủy văn, không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của hồ.