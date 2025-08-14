Việt Nam lên tiếng về thông tin Nhật Bản bắt 3 công dân vụ 1 tấn cần sa

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 14/8, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời về câu hỏi của báo chí liên quan đến thông tin trên báo chí Nhật Bản việc cảnh sát nước này bắt giữ 3 người Việt Nam liên quan đến vụ tàng trữ 1 tấn cần sa trị giá 35 triệu USD.

Bà Hằng cho biết sau khi nhận được thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại tìm hiểu xác minh thông tin và triển khai bảo hộ công dân phù hợp pháp luật Việt Nam và pháp luật sở tại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy, sẵn sàng hợp tác trên kênh song phương và đa phương phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống tội phạm ma túy nói riêng.

Trước đó, báo chí Nhật Bản đưa tin cảnh sát nước này đã thu giữ khoảng 1 tấn cần sa khô trong 200 thùng carton trên một tàu chở hàng rời cảng Đà Nẵng ở Việt Nam và cập cảng Tokyo vào tháng 6 vừa qua.