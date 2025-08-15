Vụ án giết người yêu ngay ngày đầu hẹn hò (kỳ 1): Thi thể trong cống nước

Năm 2017, từ một thi thể phụ nữ được người dân phát hiện nằm trong cống nước, Công an tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), đã tìm ra hung thủ giết hại người phụ nữ này ngay lần đầu tiên hẹn hò.

Thể nữ giới nằm trong cống nước giữa cánh đồng

Theo hồ sơ vụ án, sáng 27/11/2017, trong lúc đi chăn bò, một người dân ở xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ, phát hiện vật thể lạ trong cống nước ở cánh đồng xóm 2. Lại kiểm tra, người này kinh hãi phát hiện bên trong cống nước là thi thể người đang trong quá trình phân huỷ.

Khu vực cánh đồng xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ, nơi phát hiện thi thể nữ giới trong cống nước năm 2017 (Ảnh: Minh Tuyến).

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nam Định cũ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập tài liệu làm rõ vụ án.

Quá trình khám nghiệm tử thi và hiện trường cơ quan công an xác định, thi thể được phát hiện trong cống nước là nữ giới. Nạn nhân khoảng 30 tuổi, trên thi thể hầu như không có vết tích của ngoại lực tác động. Sơ bộ xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước cách thời điểm được phát hiện khoảng 10 đến 20 ngày.

Trong túi quần nạn nhân mặc có 2 chiếc chìa khóa, ngoài ra không có bất kỳ giấy tờ tuỳ thân hay vật dụng, tài sản nào khác.

Địa điểm phát hiện thi thể nằm giữa cánh đồng, ít người qua lại, nên việc thu thập thông tin, manh mối của cơ quan công an gặp khá nhiều khó khăn.

Thời điểm phát hiện thi thể cô gái, tại xã Hải Lộc phát sinh nhiều đồn đoán về danh tính của nạn nhân, nhưng sau đó đều được xác định là sai sự thật. Tên tuổi, nhân thân của nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Sau khi đưa ra nhiều giả thiết, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định, đây là một vụ án mạng.

Quyết định táo bạo của cơ quan điều tra

Để tìm danh tính nạn nhân, cơ quan chức năng đã phát đi thông báo tìm tung tích của nạn nhân đến địa bàn các xã lân cận và các công ty trên địa bàn huyện Hải Hậu cũ để xác định nhân thân nạn nhân. Tuy nhiên, không một hộ dân, các khu công nghiệp nào thông báo có mất người tích.

Theo cảnh sát, việc xác định danh tính của nạn nhân gặp vô vàn khó khăn vì thông tin, manh mối ít. Thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân huỷ mạnh nên chỉ lấy được một dấu vân tay cái của nạn nhân trong quá trình khám nghiệm tử thi. Hi vọng tìm ra tung tích nạn nhân trông chờ rất nhiều vào dấu vân tay này.

Trong khi quá trình điều tra, tìm kiếm danh tính nạn nhân vẫn “dậm chân” tại chỗ, ban chuyên án đã đưa ra quyết định táo bạo. Thông thường, khi xảy ra một vụ án mạng, cơ quan điều tra sẽ xác định danh tính nạn nhân sau đó khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Nhưng trong vụ án này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định và Công an huyện Hải Hậu cũ, quyết định dựng lên chân dung hung thủ trước rồi sau đó mới xác định được danh tính nạn nhân.

Ban chuyên án nhận định nạn nhân không phải là người địa phương. Việc nạn nhân có mặt tại hiện trường nhiều khả năng có liên quan đến một đối tượng khác tại địa phương.

Quá trình khám nghiệm tử thi và hiện trường cơ quan công an xác định, thi thể được phát hiện trong cống nước là nữ giới (Ảnh: CACC).

Ban chuyên án cũng đưa ra giả thiết, giữa nạn nhân và hung thủ có quan hệ thân thiết thì đối tượng mới có thể dễ dàng điều nạn nhân đến một khu vực vắng vẻ để ra tay.

Sau khi đưa ra quyết định táo bạo trên, các trinh sát, điều tra viên của Công an tỉnh Nam Định cũ tiến hành rà soát các đối tượng diện quản lý, đặc biệt các đối tượng nghi liên quan đến giết người cướp tài sản và tội phạm liên quan mâu thuẫn tình cảm.

Ban chuyên án cũng đưa ra nhận định, vụ việc liên quan đến mâu thuẫn tình cảm nam nữ, những nam công dân đã ly hôn và diện đối tượng có quan hệ tình cảm phức tạp được đưa vào diện theo dõi, điều tra.

Song song với việc rà soát các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an vẫn tiếp tục truy tìm tung tích nạn nhân.

Quá trình điều tra, có một nhân chứng cung cấp thông tin, cách thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân khoảng 10 ngày, vào đêm muộn, người này có nghe thấy tiếng xe máy qua lại ở khu vực hiện trường. Khi người này chiếu đèn pin về phía chiếc xe thì người ngồi trên xe quay xe đi mất.

Tuy nhiên, do trời tối và khoảng cách xa, người này không nhìn thấy biển số xe hay nhận dạng được người ngồi trên xe vào thời điểm đó.

(Còn tiếp).