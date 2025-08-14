Cô gái tố bị gã đàn ông sàm sỡ trên metro ở TPHCM

Ngày 14/8, Công an phường Bến Thành, TPHCM, xác minh vụ một cô gái tố bị người đàn ông sàm sỡ khi đi tàu Metro Bến Thành - Suối Tiên.

Vụ việc xảy ra vào chiều 14/8. Thời điểm đó, một cô gái đang ngồi trên tàu điện thì người đàn ông đến ngồi gần. Anh ta đeo khẩu trang, mặc áo khoác và đặt balo trước ngực.

Cô gái tố người đàn ông có hành vi sàm sỡ (Ảnh: Tiêu Lạc).

Theo tường trình của cô gái với công an, người đàn ông sau đó luồn tay sờ vào đùi của cô. Phát hiện vụ việc, cô gái nhắc nhở nhưng người này vẫn tiếp tục nên cô đã phản kháng quyết liệt.

Khi tàu dừng ở nhà ga, người này tháo chạy, ẩn nấp trong nhà vệ sinh. Cô gái đuổi theo hô hoán và được bảo vệ nhà ga đến hỗ trợ.

Nhận tin báo, cảnh sát cơ động và Công an phường Bến Thành có mặt, đưa người đàn ông cùng cô gái về trụ sở lấy lời khai.

Bước đầu, người đàn ông khai tên là L.P.V.C (35 tuổi). Khám xét trong balo của người này, cảnh sát thu giữ một số thẻ, giấy tờ sinh viên nghi là giả mạo. Công an phường Bến Thành cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc.