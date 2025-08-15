Cả ba miền mưa to, có nơi mưa rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ chiều tối 15/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm.

Dự báo khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Theo dự báo, đợt mưa lớn ở cả ba miền khả năng kéo dài đến hết ngày 18/8. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết đợt mưa lớn ở cả ba miền do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp được dự báo có khả năng hình thành trên khu vực Biển Đông.

Vị chuyên gia cũng cảnh báo trong đợt mưa này kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Ba miền những ngày tới mưa to (Ảnh: Khánh Linh).

Dự báo thời tiết ngày 15/8 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.