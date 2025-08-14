Việt Nam thông tin việc miễn visa cho công dân 12 nước

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 14/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về các chính sách mới miễn thị thực (visa) cho công dân các nước khi du lịch Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh chủ trương của Việt Nam là tạo thuận hơn cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bà Hằng cho biết vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 229 về miễn thị thực công dân 12 quốc gia theo chương trình kích cầu phát triển du lịch.

Khách du lịch đến Việt Nam (Ảnh: Thanh Thúy).

Theo nghị quyết này, Việt Nam miễn thị thực cho công dân các nước gồm Bỉ, Bulgaria, Croatia, Séc, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Sỹ.

Công dân 12 nước này được tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách này được thực hiện từ ngày 15/8 đến hết ngày 14/8/2028

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 44 về miễn visa cho công dân các nước Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Anh, Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan.

Đến nay Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho du khách từ 24 quốc gia vào Việt Nam với mục đích du lịch, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Bên cạnh đó, bà Hằng cho hay Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 221 về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Những người thuộc diện đặc biệt ưu đãi gồm khách mời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các học giả, chuyên gia, nhà đầu tư, người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và các trường hợp đặc biệt khác.