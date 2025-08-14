Ba Lan sẽ nâng cấp toàn bộ F-16 lên tiêu chuẩn tối tân nhất

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Ba Lan bay trên Sân bay Quốc tế Riga trong nhiệm vụ tuần tra trên không của NATO tại Riga, Latvia (Ảnh: Reuters).

Trước bối cảnh căng thẳng an ninh leo thang ở khu vực, Ba Lan đã ký hợp đồng trị giá 3,25 tỷ euro với chính phủ Mỹ để nâng cấp toàn bộ 48 tiêm kích F-16C/D Block 52+ lên chuẩn Viper (Block 72), phiên bản tiên tiến nhất của dòng máy bay này.

Phát biểu tại lễ ký kết tổ chức ở Nhà máy Hàng không Quân sự số 2, thành phố Bydgoszcz ngày 13/8, Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết F-16 hiện là xương sống của lực lượng không quân Ba Lan. Sau 20 năm hoạt động, dòng máy bay này vẫn được đánh giá cao, song cần cải tiến để đáp ứng những thách thức an ninh mới.

Theo ông Kosiniak-Kamysz, gói nâng cấp sẽ giúp F-16 tăng cường khả năng trinh sát, liên lạc và phối hợp với các vũ khí và khí tài khác, bao gồm tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35 mà Warsaw đã đặt mua. Ông khẳng định F-16 “sẽ không bao giờ trở nên lỗi thời” và luôn có những phiên bản tiên tiến hơn để đáp ứng yêu cầu tác chiến.

Việc hiện đại hóa F-16 là một phần trong kế hoạch tổng thể của Ba Lan nhằm nâng cao năng lực tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.

Là quốc gia thành viên NATO giáp biên giới với Ukraine, vùng Kaliningrad của Nga và Belarus, Ba Lan đang là một trong những nước có tỷ lệ chi tiêu quốc phòng cao nhất liên minh.

Năm 2025, ngân sách quốc phòng của nước này được phân bổ 4,7% GDP, và sẽ tăng lên 5% vào năm 2026, mức tối thiểu mới được các thành viên NATO thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6.