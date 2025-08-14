Ông Trump lên tiếng trước cuộc gặp ông Putin

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp ở Helsinki, Phần Lan năm 2018 (Ảnh: AFP).

“Tôi tin rằng bây giờ ông ấy đã bị thuyết phục rằng mình sẽ đạt được một thỏa thuận. Ông ấy sẽ tìm cách đạt thỏa thuận. Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm. Và chúng ta sẽ biết thôi, tôi sẽ biết rất nhanh”, ông Trump nói trong chương trình của Fox Radio sáng 14/8, một ngày trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska.

Ông Trump cũng cho biết, mục tiêu của ông là hướng tới một cuộc gặp 3 bên với cả Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông tiết lộ, “3 địa điểm khác nhau” đang được xem xét, bao gồm khả năng tiếp tục tổ chức ở Alaska.

Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh, nếu cuộc hội đàm với ông Putin không có tiến triển, ông sẽ không gọi cho ai cả. “Nhưng nếu là một cuộc gặp tốt, tôi sẽ gọi cho Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu”, ông nói.

Khi được hỏi liệu ông có đưa ra các ưu đãi kinh tế cho Nga trong cuộc gặp hay không, ông Trump cho biết: “Tôi không muốn nói vì tôi không muốn để lộ chiến lược trước công chúng”.

Tổng thống Trump coi hội nghị thượng đỉnh này như một bước chuẩn bị cho cuộc gặp thứ hai có cả sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm giữa 2 nước láng giềng.

“Cuộc gặp này sẽ mở đường cho cuộc gặp thứ hai. Cuộc gặp thứ hai sẽ rất, rất quan trọng, vì đó sẽ là cuộc gặp nơi họ đạt được thỏa thuận”, ông Trump nói. Ông gợi ý sẽ có sự “nhượng bộ qua lại” về ranh giới và lãnh thổ trong cuộc gặp thứ hai.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Tổng thống Trump sẽ bước vào cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Nga với hy vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến ở Ukraine, nhưng một giải pháp toàn diện cho xung đột sẽ mất nhiều thời gian hơn.

“Để tiến tới hòa bình, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nhận thức rằng sẽ phải có một số cuộc thảo luận về bảo đảm an ninh. Sẽ phải có những cuộc thảo luận về các tranh chấp và yêu sách lãnh thổ, cũng như những gì họ đang chiến đấu để đạt được”, ông Rubio nói.

Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Tất cả những điều này sẽ là một phần của một thỏa thuận toàn diện. Nhưng tôi nghĩ Tổng thống hy vọng sẽ đạt được việc chấm dứt giao tranh để những cuộc thảo luận đó có thể diễn ra”.

Theo thông tin từ Điện Kremlin, hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ sẽ diễn ra lúc 11h30 theo giờ địa phương ngày 15/8 (2h30 ngày 16/8 giờ Việt Nam) tại bang Alaska của Mỹ.

Trước tiên, Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin sẽ có cuộc gặp riêng. Tiếp đến, 2 phái đoàn sẽ hội đàm theo phương thức “5-5” hay mỗi phái đoàn có 5 thành viên.

Sau khi các cuộc thảo luận kết thúc, 2 nhà lãnh đạo Nga, Mỹ sẽ họp báo chung để thông báo kết quả.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết còn quá sớm để dự đoán kết quả đàm phán, nhưng có thể sẽ không có văn kiện nào được ký kết tại hội nghị.