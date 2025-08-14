Một tài khoản giao thông có thể chi trả cho nhiều phương tiện

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Báo Xây dựng tổ chức hội thảo "Vì sao từ 1/10 lái xe cần có tài khoản giao thông?".

Hội thảo là diễn đàn trao đổi chuyên sâu giữa các cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải, người dân, doanh nghiệp nhằm đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các kiến nghị thiết thực phục vụ hoàn thiện thể chế, hoàn thành chuyển đổi tài khoản thu phí theo lộ trình và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Phát biểu tại hội thảo, ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng Khoa học công nghệ - Môi trường và Hợp tác Quốc tế (Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết tài khoản giao thông là tài khoản không có tiền, chỉ bao gồm các thông tin để xác định đối tượng thanh toán, xác định số tiền phải thanh toán.

Để thực hiện thanh toán, tài khoản giao thông phải được kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo ông Tô Nam Toàn, Bộ Xây dựng đã triển khai xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) thanh toán điện tử giao thông đường bộ để chia sẻ cho các nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực không do Bộ quản lý.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn (Ảnh: Báo Xây dựng).

Đối với lĩnh vực Bộ Xây dựng quản lý sẽ giữ nguyên phương thức triển khai như hiện nay là tài khoản thu phí = tài khoản giao thông + phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; nhà cung cấp dịch vụ thu phí = nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ.

Thông tin tài khoản giao thông (TKGT) được ví như tài khoản định danh phương tiện gồm: Số TKGT, ngày mở TKGT; thông tin chủ TKGT (có thể là cá nhân hoặc tổ chức); thông tin phương tiện gắn thẻ đầu cuối; thông tin thẻ đầu cuối; thông tin phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Đáng chú ý nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ có nhiệm vụ mở TKGT cho chủ phương tiện ngay lần đầu gắn thẻ đầu cuối. TKGT phải được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật để thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Sau 1/10, ô tô không được qua trạm thu phí nếu chưa có tài khoản giao thông (Ảnh minh họa: E.C).

Mỗi tài khoản giao thông có thể sử dụng để chi trả cho nhiều phương tiện nhưng mỗi phương tiện chỉ được liên kết và nhận thanh toán từ một tài khoản giao thông duy nhất.

Chủ phương tiện phải đảm bảo đủ tiền trong tài khoản giao thông.

Về lộ trình triển khai, ông Tô Nam Toàn cho biết, từ ngày 1/10/2024, khi Nghị định 119/2024/NĐ-CP có hiệu lực đến ngày 1/10/2025, chủ phương tiện phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán.

Từ 1/10/2024 đến 1/7/2026 thực hiện duy trì hình thức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng Khoa học công nghệ - Môi trường và Hợp tác Quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam (Ảnh: Báo Xây dựng).

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán giao thông đường bộ và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ triển khai kết nối hệ thống điều hành và trung tâm dữ liệu để kết nối, chia sẻ thông qua tài khoản giao thông. Từ 1/7/2026 chính thức vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông điện tử.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, cho biết sau gần 10 năm triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) đã bao phủ 100% các trạm thu phí trên toàn quốc; với hơn 6,3 triệu phương tiện đã dán thẻ và mở tài khoản thu phí.

Ông Lê Anh Tuấn đánh giá việc này đã mang lại nhiều lợi ích, như: Rút ngắn thời gian qua trạm thu phí, giảm ùn tắc giao thông, minh bạch hóa nguồn thu và tạo thói quen văn minh khi tham gia giao thông.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, để tiến tới một hệ sinh thái thanh toán điện tử giao thông đồng bộ, Luật Đường bộ và Nghị định 119/2024/NĐ-CP đã quy định việc chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Điều này sẽ mở ra khả năng thanh toán đa dịch vụ từ phí đường bộ, phí đỗ xe, phí sân bay, cảng biển đến phí đăng kiểm chỉ với một tài khoản duy nhất.

Theo lộ trình, trước ngày 1/10, tất cả chủ phương tiện phải hoàn tất việc chuyển đổi này, nếu không thực hiện thì tài khoản giao thông sẽ không có tiền để lưu thông qua các trạm thu phí.

“Đây là một thay đổi lớn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, ngành ngân hàng, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí và các đơn vị trung gian thanh toán”, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.