Đề xuất cơ chế mở làn đường riêng, tăng tuyến xe buýt tại TPHCM

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương về dự thảo quy định hoạt động của hệ thống xe buýt trên địa bàn thành phố.

Theo định hướng mở rộng mạng lưới xe buýt giai đoạn 2025-2030, TPHCM dự kiến bổ sung 95 tuyến xe buýt, nâng tổng mạng lưới của thành phố lên 205 tuyến.

Sở Xây dựng TPHCM định hướng nâng mạng lưới xe buýt của thành phố lên 205 tuyến (Ảnh minh họa: Ngọc Tân).

Sở Xây dựng đánh giá việc ban hành quy định mới về quản lý xe buýt (thay thế quy định cũ được ban hành cách đây hơn 10 năm) là cần thiết. Quy định mới sẽ thay đổi chính sách, tạo khung pháp lý đồng bộ, phù hợp với đơn vị hành chính mới.

Trong dự thảo quy định mới, Sở Xây dựng đề xuất hành lang pháp lý cho việc phát triển hạ tầng giao thông phục vụ xe buýt. Cụ thể, nhà chức trách có thể bố trí làn đường ưu tiên, làn đường riêng cho xe buýt theo phương án tổ chức giao thông được duyệt.

Các quy định liên quan thiết kế xe buýt cũng được đề xuất "chuẩn hóa", như trên xe phải có camera, thiết bị thanh toán không tiền mặt, hệ thống phòng cháy, chữa cháy...

Hiện nay, địa bàn TPHCM có 2.378 xe buýt hoạt động trên 164 tuyến (108 tuyến có trợ giá và 56 tuyến không trợ giá). Trong đó, 588 xe sử dụng khí nén CNG, 1.627 xe chạy dầu diesel và 163 xe chạy điện.

Hạ tầng phục vụ xe buýt hiện có 5.072 trạm dừng (trong đó có 947 nhà chờ, còn lại là trụ dừng, biển treo, hộp thông tin...). Các nhà chờ xe buýt được bố trí lối tiếp cận phục vụ người khuyết tật, camara giám sát, đèn chiếu sáng...

Sở Xây dựng đánh giá mạng lưới xe buýt tại TPHCM hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống đã phục vụ 283 triệu lượt khách, tăng khoảng 16,5% với cùng kỳ.

Theo kết quả khảo sát giai đoạn 2020-2024, hành khách đánh giá cao về hoạt động xe buýt của thành phố; tỷ lệ hài lòng chung đạt trên 80% (tỷ lệ hài lòng cao nhất trong 5 dịch vụ công ích trên địa bàn TPHCM).