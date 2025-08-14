Lũ quét bất ngờ cuốn trôi nhóm hành hương ở Ấn Độ, 34 người chết

Một khu vực bị lũ quét qua (Ảnh: X).

Ít nhất 34 người đã thiệt mạng và hơn 200 người mất tích sau trận mưa lớn bất ngờ ở Kashmir (Ấn Độ), các quan chức cho biết hôm 14/8. Đây là thảm họa thứ 2 xảy ra tại khu vực Himalaya chỉ trong hơn một tuần.

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Chasoti, quận Kishtwar, một điểm dừng chân trên tuyến hành hương nổi tiếng. Chỉ hơn một tuần trước, một trận lũ lớn kèm lở đất đã cuốn trôi cả một ngôi làng ở bang Uttarakhand thuộc dãy Himalaya.

Trận lũ hôm nay đã cuốn trôi một bếp ăn cộng đồng và chốt an ninh được dựng tại ngôi làng này, vốn là điểm dừng trên tuyến hành hương tới đền Machail Mata. Đây là nơi khách hành hương đi bộ từ Chasoti, điểm cuối cho phép phương tiện cơ giới đi vào.

“Một số lượng lớn khách hành hương đã tụ tập để ăn trưa và họ đã bị cuốn trôi”, một quan chức cho biết.

“Thông tin rất nghiêm trọng, nhưng tin tức xác thực từ khu vực bị mưa lớn bất thường vẫn đến rất chậm”, ông Omar Abdullah, Trưởng vùng liên bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ, viết trên X.

Lũ quét bất ngờ cuốn trôi nhóm hành hương Ấn Độ, 34 người chết (Video: X).

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy những người hành hương hoảng loạn, khóc lóc khi nước lũ tràn vào làng.

Vụ việc xảy ra vào lúc 11h30 sáng giờ địa phương, ông Ramesh Kumar, Ủy viên khu vực Kishtwar, nói với hãng tin ANI, cho biết lực lượng cảnh sát địa phương và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.

“Quân đội, không quân cũng đã được huy động. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được tiến hành", ông Kumar nói.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, mưa lớn đột ngột với trên 100mm chỉ trong một giờ, có thể gây lũ quét, lở đất và tàn phá, đặc biệt ở vùng núi trong mùa mưa.

Văn phòng thời tiết địa phương ở Srinagar dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn tại nhiều khu vực ở Kashmir, bao gồm Kishtwar, trong ngày 14/8, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa các công trình tạm, cột điện, cây cổ thụ do nguy cơ xảy ra lở bùn và lũ quét.