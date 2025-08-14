Phường Bình Trưng phát triển đô thị dọc tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành

Chiều 14/8, Đảng bộ phường Bình Trưng (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng.

Đại hội còn có sự tham dự của ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Hiệp, nguyên Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức (cũ), cùng lãnh đạo các đơn vị qua nhiều thời kỳ.

Phát biểu báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng, cho biết, trong nhiệm kỳ tới, phường Bình Trưng đặt ra 20 chỉ tiêu trên 4 nhóm lĩnh vực: Xây dựng Đảng, vận động nhân dân; kinh tế, đô thị, môi trường; văn hoá, xã hội, cải cách hành chính; quốc phòng an ninh.

Phường sẽ khai thác lợi thế về quy hoạch trong các phân khu theo đồ án quy hoạch chung đã được phê duyệt, tiếp tục xây dựng các khu đô thị mới, hiện đại, đa chức năng theo mô hình đô thị thông minh dọc tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Võ Chí Công, đường Mai Chí Thọ, gần Ga Thủ Thiêm, nút giao An Phú.

Đồng thời, nghiên cứu phát triển kinh tế, thương mại dịch vụ, du lịch dọc theo các tuyến kênh, rạch, ga Metro số 1, xung quanh nhà ga Thủ Thiêm.

Tập trung phát triển xây dựng theo hướng đô thị xanh, văn minh, tiết kiệm năng lượng, thích ứng chương trình biến đổi khí hậu, thân thiện môi trường.

Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ phường Bình Trưng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 ủy viên. Trong đó, ông Trần Quốc Trung được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ phường Bình Trưng trong quá trình xây dựng văn kiện đại hội, làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra.

Ông Dũng đề nghị phường cần khai thác các tiềm năng lợi thế của các phân khu 1,6,7,8 theo đồ án quy hoạch chung, tiếp tục xây dựng các khu đô thị mới, hiện đại.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bình Trưng đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua thách thức và đã đạt được nhiều thành quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua.

Song song với phát triển kinh tế, cần quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực văn hóa - xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống; tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất; thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.