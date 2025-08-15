Bán tải Nhật "so găng" nảy lửa trong tháng 7, xe nhiều ưu đãi vẫn thất thế

Theo kết quả bán hàng được Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, phân khúc xe bán tải trong tháng 7 có sự xáo trộn trong thứ hạng. Ford Ranger tiếp tục giữ vững vị trí số 1 với 1.598 xe được tiêu thụ, nhưng xếp hạng 2 không còn thuộc về Mitsubishi Triton.

Phân khúc này còn Nissan Navara nhưng không được hãng công bố doanh số (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Mitsubishi Triton là mẫu xe duy nhất trong phân khúc giảm tiêu thụ, với mức 14,2%, đạt 272 chiếc. Đáng nói rằng, mẫu xe này được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản trong tháng 7, quy đổi thành mức giảm 20-28 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hạ còn 635-896 triệu đồng.

Trong khi đó, Toyota Hilux không có ưu đãi từ nhà phân phối, giá bán cao (668-999 triệu đồng) nhưng vẫn ghi nhận kết quả bán hàng tăng trưởng tới 39,3% so với tháng 6, đạt 390 chiếc. Sau 7 tháng đầu năm, lũy kế doanh số của Triton vẫn vượt qua Hilux, nhưng chênh lệch 225 xe không quá khó để vượt qua.

Isuzu D-max tiếp tục là sản phẩm “kén khách” nhất phân khúc. Doanh số của mẫu xe này có tăng trưởng trong tháng 7, thành công thoát khỏi danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất thị trường.

Toyota Hilux chính thức trở lại Việt Nam vào tháng 5/2024, không có nâng cấp gì mới nhưng vẫn cạnh tranh gay gắt với Mitsubishi Triton (Ảnh: Lưu Thế Định).

Mitsubishi Triton hiện hành thuộc thế hệ mới nhất, ra mắt Việt Nam vào tháng 9/2024. Với sự lột xác toàn diện về thiết kế, trang bị và gói gọn trong ngoại hình bề thế hơn đời cũ, Triton tham vọng tranh giành ngôi vị số 1 cùng Ford Ranger.

Thế nhưng thực tế, Ford Ranger vẫn tiếp tục thống trị phần lớn thị phần của nhóm xe này. Mitsubishi Triton đối đầu nảy lửa cùng Toyota Hilux, khó tạo thế vượt trội so với “đồng hương” Nhật Bản.

Bản cao cấp nhất của Mitsubishi Triton (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo giới chuyên gia, có nhiều yếu tố khiến Mitsubishi Triton khó lòng vượt trội hơn hẳn Toyota Hilux dù mẫu Hilux giữ nguyên trang bị và thiết kế từ năm 2020. Xe bán tải về bản chất vẫn là phương tiện “cơm áo gạo tiền”, nhưng bản tiêu chuẩn của Triton lại sử dụng hộp số tự động và hệ dẫn động cầu sau.

Trong khi đó, biến thể tiêu chuẩn của Ford Ranger và Toyota Hilux đều có hộp số sàn và hệ dẫn động 4 bánh. Nên dù những mẫu xe này có giá bán nhỉnh hơn một chút so với Triton, những người dùng có nhu cầu mua bán tải để chuyên chở vật liệu hay đi công trường vẫn sẵn sàng chi thêm.

Bản tiêu chuẩn của Mitsubishi Triton bị đánh giá là kém bắt mắt so với biến thể tương ứng của các đối thủ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trên phiên bản cao cấp nhất, Mitsubishi Triton sở hữu nhiều trang bị tiện nghi đầy đủ cũng như gói công nghệ an toàn chủ động. Tuy nhiên, với tầm tiền hơn 900 triệu đồng khi mua bán tải, khách hàng chịu chơi vẫn đến với Ford Ranger Wildtrak do sở hữu nhiều “option” và động cơ mạnh mẽ hơn.

Đó là chưa kể Ford Ranger Wildtrak liên tục được hãng xe Mỹ hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong nhiều tháng gần đây. Ưu đãi này có thể quy đổi thành mức giảm 59 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hạ còn 920 triệu đồng, không chênh lệch quá nhiều với giá ưu đãi của Triton.