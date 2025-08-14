Trùng tên sau sáp nhập, Buôn Ma Thuột đổi tên 74 tổ dân phố

Ngày 14/8, thông tin từ UBND phường Buôn Ma Thuột, đơn vị đã có phương án chuyển đổi thôn, đổi tên tổ dân phố trên địa bàn.

Sau sáp nhập, phường Buôn Ma Thuột có diện tích 71,99km2 (lớn nhất tỉnh Đắk Lắk), dân số gần 170.000 người. Phường có 89 tổ dân phố, thôn và buôn (3 thôn, 5 buôn, 81 tổ dân phố).

Phường Buôn Ma Thuột lên phương án đổi tên hàng chục tổ dân phố do bị trùng tên (Ảnh: Thúy Diễm).

Qua đối chiếu Thông tư của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định: Tên của thôn, tổ dân phố do thành lập mới hoặc sáp nhập không được trùng với tên của thôn, tổ dân phố hiện có trong cùng một đơn vị hành chính cấp xã.

Phường Buôn Ma Thuột đã rà soát, có 74 tổ dân phố trùng tên phải đổi tên và 7 tổ dân phố cần phải đổi tên cho phù hợp với đặc điểm địa phương, thuận tiện cho công tác quản lý.

Ngoài ra, có 3 thôn thuộc phường Buôn Ma Thuột phải chuyển đổi thôn thành tổ dân phố. Dự kiến sẽ đặt tên thành tổ dân phố 2 Cư Êbur, tổ dân phố 3 Cư Êbur, tổ dân phố 8 Cư Êbur.

Riêng 5 buôn thuộc phường Buôn Ma Thuột gồm buôn Akŏ Dhŏng, buôn Đŭng, buôn KDũn, buôn Êa Bông và buôn Dhă Prong sẽ được giữ nguyên tên gọi.

Như vậy, sau khi chuyển đổi thôn, đổi tên tổ dân phố, phường Buôn Ma Thuột sẽ có 89 buôn, tổ dân phố (5 buôn, 84 tổ dân phố).

Có 5 buôn ở Buôn Ma Thuột sẽ được giữ nguyên tên gọi (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo phương án của UBND phường Buôn Ma Thuột, việc đổi tên tổ dân phố phải phù hợp với quy định của pháp luật về đặt tên địa danh, không được đặt tên trái với thuần phong mỹ tục và đạo lý.

Tên tổ dân phố phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ viết, dễ phát âm, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương và phản ánh được những giá trị văn hóa, lịch sử tốt đẹp của tổ dân phố. Không được trùng tên tổ dân phố khác trong cùng phường để tránh nhầm lẫn và thuận tiện cho công tác quản lý.

UBND phường Buôn Ma Thuột đang chuẩn bị các nội dung liên quan trình Hội đồng nhân dân phường Buôn Ma Thuột quyết định về việc chuyển đổi thôn, đổi tên tổ dân phố trên địa bàn theo quy định.