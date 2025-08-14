"Việt Nam lấy làm tiếc về báo cáo nhân quyền Mỹ vừa công bố"

Chiều 14/8, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo chí về báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây, trong đó có nội dung liên quan đến Việt Nam.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam lấy làm tiếc về báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 12/8 vừa qua.

"Báo cáo này chưa phản ánh được các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người. Báo cáo cũng tiếp tục đưa ra những nhận định không khách quan dựa trên những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế tại Việt Nam", bà Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các quyền tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, được bảo vệ, thúc đẩy bởi các văn bản và được triển khai trên thực tiễn, theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng.

Bà Hằng cũng nhấn mạnh Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với phía Mỹ về những vấn đề còn tồn tại trên tinh thần xây dựng, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ.