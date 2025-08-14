Bí thư Đà Nẵng định hướng phía nam thành phố thành trung tâm công nghiệp

Chiều 14/8, tại Khu kinh tế mở Chu Lai, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch UBND thành phố, làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) về hoạt động kinh doanh 7 tháng đầu năm và cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để phát triển.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao sự phát triển của Thaco trong thời gian qua. Ông cho biết trước đây mỗi lần nghĩ về phát triển ngành công nghiệp, ông đều lấy ví dụ của Thaco ra để trao đổi với cán bộ lãnh đạo của thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng lãnh đạo thành phố đi thực tế tại nhà máy sản xuất của Thaco (Ảnh: Công Bính).

“Tại sao tỉnh Quảng Nam có Thaco mà Đà Nẵng không có được? Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân rất cơ bản là chúng tôi không chuẩn bị được hạ tầng để thu hút các doanh nghiệp vào”, ông Quảng nói.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng điểm qua 5 đóng góp lớn của Thaco với Quảng Nam trước đây và Đà Nẵng thời gian tới.

Thứ nhất, Thaco sẽ là tập đoàn chủ lực để phát triển công nghiệp, tiếp tục phát triển theo định hướng của thành phố, tạo ra hệ sinh thái để hút các doanh nghiệp khác, đặc biệt là lĩnh vực cơ khí.

Thứ 2, từ khi thành lập đến nay, Thaco đóng góp 231.000 tỷ đồng vào ngân sách, một con số rất lớn. Năm nay dự kiến hơn 20.000 tỷ đồng, chiếm hơn 1/3 tổng thu ngân sách của thành phố.

Thứ 3, Thaco tạo công ăn việc làm và đội ngũ công nhân chất lượng cao, cơ bản là người địa phương, điều này thể hiện rõ giá trị của doanh nghiệp.

Thứ 4, Thaco đóng góp an sinh xã hội, đầu tư hạ tầng cho địa phương. Đơn cử như nút giao Tam Hiệp, tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng.

Thứ 5, mặc dù là tập đoàn tư nhân nhưng hoạt động tổ chức đảng, công đoàn rất bài bản, vững mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Công Bính).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương, xác định Thaco là nhà đầu tư chiến lược trong định hướng phát triển của thành phố. Khi là nhà đầu tư chiến lược sẽ có định hướng, chính sách đồng hành để phát triển, chia sẻ khó khăn.

“Chúng ta phải rất rõ ràng quan điểm, chủ trương, xác định Thaco là đối tác chiến lược của thành phố trong định hướng phát triển”, ông Quảng nhấn mạnh.

Trước những khó khăn, vướng mắc tại các dự án của doanh nghiệp đang đầu tư, ông Quảng yêu cầu các đơn vị tập trung vào 2 nhóm vấn đề chính là giải phóng mặt bằng và giải quyết thủ tục hành chính.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị Thaco xây dựng hệ sinh thái logistics, kết nối phát triển từ Lào về Đà Nẵng, đóng góp vào hệ sinh thái cảng biển, có kết nối với cảng Liên Chiểu…

Đặc biệt, ông Quảng mong muốn Thaco tham gia vào dự án đường sắt đô thị kết nối sân bay Đà Nẵng vào sân bay Chu Lai, giai đoạn 1 thực hiện dự án từ sân bay Đà Nẵng vào Hội An.

“Tôi rất muốn Đà Nẵng sẽ là nơi nuôi dưỡng, tạo điều kiện thúc đẩy cho Thaco phát triển. Định hướng này hoàn toàn có thể thực hiện được với tâm huyết và năng lực như hiện nay”, ông Quảng nhấn mạnh.

Theo đại diện Thaco, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với quy mô đầu tư hơn 4 tỷ USD. Trong 7 tháng, Thaco nộp ngân sách gần 7.000 tỷ đồng, phấn đấu năm 2025 nộp hơn 20.000 tỷ đồng.

Tại Khu kinh tế mở Chu Lai, Thaco đang đầu tư 5 dự án lớn với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, dự án Khu công nghiệp Thaco Chu Lai (451ha); dự án luồng Cửa Lở, dự án Khu đô thị Chu Lai (188ha)… Ngoài ra, Thaco đang lập 5 vùng trồng sâm Ngọc Linh hơn 1.118ha.

Tại buổi làm việc, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đồng ý các ý kiến đề xuất của Thaco liên quan đến các vướng mắc tại các dự án, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương tháo gỡ.