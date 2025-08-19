Nước mắt Trung tá công an giữa 2 lần điểm danh trong tâm lũ

Bữa cơm chiều chưa kịp ăn giữa tâm lũ

Tôi gặp Trung tá Hồ Ngọc Nghị, Trưởng Công an xã Mỹ Lý (Nghệ An), khi anh đang phân công cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ đoàn thiện nguyện từ thành phố Hải Phòng vào. Sân trụ sở UBND xã Mỹ Lý trở thành điểm tập kết hàng cứu trợ từ khắp nơi chuyển về.

Hàng cứu trợ chất thành kho ngay dưới căn nhà sàn trong khuôn viên ủy ban vừa được Công an xã Mỹ Lý mượn để làm trụ sở làm việc, khi toàn bộ nhà làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ đã bị cơn lũ dữ vùi lấp vào đêm 22/7.

“Từ hôm xảy ra lũ quét tới nay, anh em chưa có một ngày nghỉ nào. Đồng bào mất nhà cửa, trôi sạch tài sản, một số bản xa như Yên Hòa, Cha Nga đang bị cô lập. Sau lũ, hàng cứu trợ mang theo tình cảm của nhân dân cả nước vượt đường xa lên đây, lực lượng công an, biên phòng sát cánh cùng chính quyền địa phương kịp thời chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu vào bản cứu đói cho bà con, giúp nhân dân khắc phục khó khăn”, Trung tá Nghị tâm sự.

Nằm bên bờ sông Nậm Nơn, trụ sở Công an xã Mỹ Lý cũng chịu sự tàn phá nặng nề khi cơn lũ quét qua (Ảnh: Hoàng Lam).

Ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ ngày 21/7, địa bàn Mỹ Lý xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao. Chiều 22/7, công an xã phân công lực lượng cùng các tổ của xã trực tiếp đến các bản kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão, giúp người dân kê cao tài sản, giảm thiểu thiệt hại.

Từ chiều tối 22/7, tình trạng sạt lở xảy ra ở nhiều nơi, mưa xối xả, nước sông Nậm Nơn dâng nhanh, cuồn cuộn chảy, uy hiếp an nguy của nhân dân 7 bản dọc bờ sông. Lúc này, Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, cán bộ Công an xã Mỹ Lý cùng tổ công tác xã Mỹ Lý đang trên đường vào bản Hòa Lý kiểm tra sạt lở đất.

Khi ô tô của Thiếu tá Dũng điều khiển, chở ông Nguyễn Anh Đoài, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lý, đang dừng hội ý với các thành viên tổ công tác bên này cầu Hòa Lý, bất ngờ, khối đất đá từ trên núi lở xuống, tống chiếc xe công vụ công an xoay ngang giữa đường, đẩy đi một đoạn.

Chiếc xe công vụ mắc kẹt khi xảy ra sạt lở núi và nồi cơm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mỹ Lý được đào bới trong đất bùn (Ảnh: Thanh Hoa).

Thiếu tá Dũng và ông Đoài đạp cửa thoát ra ngoài. Vừa tiếp đất, một thân cây từ núi lao xuống, Thiếu tá Dũng nghiêng người, thân cây sượt qua thái dương, thoát chết trong gang tấc. May mắn, thời điểm sạt lở đất, tổ công tác đã kịp di chuyển đến nơi an toàn, nhưng 4 chiếc xe máy đã bị cuốn xuống vực, ô tô tuần tra bị mắc kẹt trong bùn.

Tập trung người đẩy ô tô đến khu vực an toàn, tổ công tác di chuyển về bản Xốp Tụ, hỗ trợ người dân chạy lũ. Đến khoảng 1h ngày 23/7, lũ tràn về, rất may toàn bộ người dân bản Xốp Tụ đã được khuyến cáo và hỗ trợ di dời an toàn trước đó.

Trong khi lực lượng công an tỏa xuống địa bàn, Trung tá Kha Văn Hiền, Phó trưởng Công an xã Mỹ Lý được phân công trực tại trụ sở, đồng thời chỉ đạo tổ công tác công an xã thực hiện nhiệm vụ ở bản Xiềng Tắm nơi trụ sở Công an xã trú chân.

“Từ 21h ngày 22/7, nước bắt đầu dâng, đơn vị còn 3 anh em trực tại trụ sở, phải chuyển máy móc, hồ sơ lên cao. Tình hình ngày càng căng, anh em tháo 2 máy tính chứa tài liệu quan trọng mang sang gửi nhờ tầng 2 của nhà dân gần đó.

Lũ về, nước cuồn cuộn chảy, anh em hội ý nhanh, đánh giá khả năng lũ sẽ dâng rất cao. Khi chúng tôi ôm được 2 máy tính cùng một số tài liệu quan trọng lên trụ sở UBND xã thì lũ đã nhấn chìm trụ sở công an xã, vượt tầng 2 nhà dân”, Trung tá Hiền nhớ lại.

Trung tá Hồ Ngọc Nghị cùng đoàn cán bộ UBND xã Mỹ Lý kiểm tra vết nứt trên núi thuộc bản Xằng Trên sau cơn lũ lịch sử (Ảnh: Thanh Hoa).

Suốt đêm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mỹ Lý dầm mình trong mưa lũ cứu tài sản, đảm bảo an toàn cho người dân các bản. Lũ rút, họ cắt rừng, lội bùn trở về, bàng hoàng khi toàn bộ trụ sở tan hoang, bùn đất, cây rác tràn vào phòng ở, phòng làm việc, vùi lấp 2-3m.

Phải 3 ngày sau, chiếc nồi cơm điện của anh em cán bộ công an xã mới được tìm thấy, gạo lẫn với bùn. Chiều 22/7, trước khi vào bản, nồi cơm vừa cắm, chưa kịp bật nút, anh em cũng chưa kịp ăn...

Nước mắt vị Trung tá công an xã

Trung tá Hoa Thanh Dôi, Phó trưởng Công an xã Mỹ Lý, mắc kẹt cùng tổ công tác tại bản Xốp Tụ trong đêm 22/7. Trưa hôm sau, anh và tổ công tác xã Mỹ Lý mới về đến trung tâm xã, sau hơn 4 tiếng lội bùn, cắt rừng. Cơn lũ quét tràn qua bản Xằng Trên, Xiềng Tắm vượt sự tưởng tượng của vị Trung tá công an đã nhiều lần tham gia cứu hộ, cứu nạn các điểm lũ quét trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (cũ).

Lúc này, các tổ công tác của công an xã vẫn chưa nối được liên lạc, do toàn địa bàn mất sóng điện thoại, mất điện. Lãnh đạo công an xã chỉ đạo bằng mọi cách liên lạc với ban quản lý 7 bản trong vùng lũ quét và các tổ công tác của công an xã đang ở địa bàn.

Trung tá Hoa Thanh Dôi, Phó trưởng Công an xã Mỹ Lý (Ảnh: Hoàng Lam).

“Khi nhận được báo cáo, tất cả người dân ở 7 bản dọc bờ sông Nậm Nơn và các bản còn lại an toàn, chúng tôi như trút được tảng đá đè trong ngực. Các tổ công tác báo cáo về, anh em đều bình an. Lúc đó, nước mắt tôi trào ra. Tôi không dám nghĩ tới trường hợp bất trắc xảy ra đối với nhân dân, đối với cán bộ, chiến sĩ của mình...”, Trung tá Dôi nghẹn giọng.

Mưa lũ cuốn trôi toàn bộ trang thiết bị làm việc và tư trang cá nhân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mỹ Lý. Nén nỗi buồn riêng vào lòng, họ lao vào tâm lũ, sát cánh cùng chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ giúp nhân dân.

Không còn tư trang cá nhân, Trung tá Dôi, Trung tá Hiền và những cán bộ chiến sĩ khác còn độc bộ cảnh phục ướt đẫm, dính đầy bùn đất. Màu áo xanh dẫu đã bạc đi nhưng trở thành điểm tựa bình yên giữa mênh mông đổ nát và bùn đỏ.

Cán bộ Công an xã Mỹ Lý cùng tổ công tác UBND xã và Đồn biên phòng Mỹ Lý vượt lũ vào tiếp tế người dân bản Cha Nga bị cô lập (Ảnh: Đức Tâm).

Chiều 24/7, trực thăng của Bộ Quốc phòng tiếp cận vùng lũ Mỹ Lý, thả hàng cứu trợ xuống trung tâm xã. Công an cùng các lực lượng tại chỗ gom hàng hóa thiết yếu, phân chia về cho từng bản để đảm bảo không có hộ dân nào bị thiếu đói.

Mỹ Lý bị cô lập do các tuyến đường từ miền xuôi lên đều bị lũ tàn phá nặng nề. 3 ngày sau lũ, đường vào xã mới thông tạm thời. Hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm theo các đoàn từ thiện lên với bà con.

Những thùng mỳ, chai nước lọc, phong lương khô hay quần áo cũ... đã đến với người dân trong lúc khó khăn nhất, giúp họ vững vàng hơn trước biến cố thiên tai. Và cũng chính người dân, giữa thiếu thốn, đã san sẻ với cán bộ chiến sĩ tấm áo lành lặn mình vừa được nhận, thay cho bộ cảnh phục bao lần đẫm mồ hôi rồi tự khô, trước khi quân tư trang được bổ sung.

Trung tá Kha Văn Hiền, Phó trưởng Công an xã Mỹ Lý trao số tiền các nhà thiện nguyện hỗ trợ đến đại diện các bản bị lũ tàn phá (Ảnh: Hoàng Lam).

Cũng phải đến 4 ngày sau trận lũ lịch sử, thông tin liên lạc mới được nối lại tạm thời. Lúc này, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mỹ Lý mới có thể gọi điện về nhà, báo tin bình yên cho gia đình.

Cuộc điện thoại đầu tiên được nối thông, cả hai vợ chồng Trung tá Dôi đều nghẹn lại. Bên kia đầu dây điện thoại, vợ anh bật khóc. Bao nhiêu buồn tủi, bao nhiêu lo lắng, thấp thỏm nay ào ra... Phải một lúc sau, chị mới bình tĩnh lại để thông báo vắn tắt tình hình.

Đêm 22/7, căn nhà vợ chồng anh ở xã Mường Xén (Nghệ An), sát bờ sông Nậm Nơn bị nước lũ tràn vào nhà. May mắn, chị và cô con gái đã kịp đến nơi sơ tán an toàn nhưng nhiều tài sản trong nhà bị hư hỏng. Căn nhà bố mẹ anh Dôi ở xã Mường Típ (Nghệ An) cũng hư hỏng do mưa lũ nhưng lực lượng chức năng xã đã đảm bảo an toàn cho các cụ, cũng như lo chu đáo nơi ăn, chốn nghỉ trong những ngày mưa lũ.

“Những ngày trong lũ, anh em chúng tôi ai cũng canh cánh lo gia đình cũng ở trong tâm lũ nhưng chỉ biết giấu nỗi niềm riêng tư vào trong lòng để thực hiện nhiệm vụ. Ở đây, chúng tôi sát cánh cùng nhân dân, ở quê nhà, vợ con, người thân của chúng tôi cũng được các đồng đội và chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ. Nghĩ vậy, chúng tôi vững tâm hơn giữa tâm lũ”, Trung tá Dôi tâm sự.