Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Bắc - Nam

Rạng sáng 10/1, một xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 3h20, xe khách mang biển kiểm soát 25B-002xx do tài xế N.V.T. (SN 1986, trú xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) điều khiển, di chuyển theo hướng ra phía Bắc.

Chiếc xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Phát hiện ngọn lửa bùng phát, tài xế cho phương tiện tấp vào lề đường và thoát ra ngoài an toàn. Thời điểm này, trên xe không có hành khách. Ngọn lửa sau đó lan nhanh, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Xe khách bị thiêu rụi trơ khung (Ảnh: Văn Nguyễn).

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến chiếc xe khách hư hỏng nặng.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.