Người dân giao nộp đại bàng đen quý hiếm

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, cho biết các lực lượng thuộc đơn vị đã hoàn thành việc thả cá thể đại bàng đen (Aquila clanga) về môi trường tự nhiên theo quy định.

Trước đó, cơ quan kiểm lâm thành phố Huế phối hợp UBND phường Thuận Hóa tiếp nhận cá thể đại bàng đen do ông Trần Trọng Hồng (trú phường Phú Xuân) tự nguyện giao nộp.

Người dân ở Huế giao nộp cá thể đại bàng đen để thả về môi trường tự nhiên (Ảnh: Kiểm lâm Huế)

Sau khi hoàn thành các thủ tục, chiều 9/1, cá thể đại bàng đã được thả về môi trường tự nhiên tại một khu rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Huế.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết đại bàng đen thuộc nhóm IIB theo thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm.

Đại bàng đen là loài chim di trú, ăn thịt và rất quý hiếm ở Việt Nam, thích sống ở những vùng rừng đồi núi thấp, gần sinh cảnh đất ngập nước.