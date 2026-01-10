Cảnh sát phô diễn sức mạnh nghiệp vụ trong lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng

Sáng 10/1, tại đường Lê Quang Đạo (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã duyệt đội ngũ trước sự chứng kiến của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội...

Trong nội dung diễu hành phương tiện và biểu dương lực lượng, đi đầu là Xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn.

Xe chỉ huy CSGT có nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước.

Phía dưới, hàng xe bọc thép lội nước đi qua khán đài, trong khi gần 10 chiếc trực thăng của Trung đoàn Không quân Công an nhân dân bay lượn trên bầu trời.

Sau lễ xuất quân, lực lượng Cảnh sát cơ động trình diễn các thế võ tấn công, trấn áp tội phạm.

Các cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 Bộ Tư lệnh CSCĐ trình diễn nội công, công phá.

Nội công triển khai tối đa sức mạnh thể chất và tinh thần, từ đó các cán bộ chiến sĩ áp dụng vào kỹ thuật chiến đấu, cũng như gia tăng sức khỏe tâm thân.

Với nội dung này, các chiến sĩ phải tập ở cường độ cao trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, như tập dưới sương buổi sáng sớm, giữa trưa nắng, lúc nửa đêm... để cơ thể có thể chịu đựng được các tác động trái ngược với sự hoạt động bình thường của con người.

Ngay sau đó là màn trình diễn các kỹ thuật vận động, khắc phục vật cản, bắn súng ứng dụng của cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 và lực lượng sử dụng động vật nghiệp vụ Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Cảnh sát đặc nhiệm vượt cầu độc mộc, bắn súng ở các tư thế khác nhau. Các tư thế này tạo cho người bắn chiếm được thế chủ động nhằm áp đảo đối tượng, buộc tội phạm phải co cụm tạo thế chủ động cho ta.

Cảnh sát vượt tổ hợp mô hình tường lưới. Đây là động tác khó, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải có nền tảng thể lực dẻo dai, linh hoạt và khả năng phối hợp vận động tốt.

Trong tình huống mô phỏng tấn công, trấn áp tội phạm cố thủ trong lô cốt, trong nhà. Các chiến sĩ đặc nhiệm lợi dụng địa hình, địa vật bí mật để tiếp cận mục tiêu.

Sau đó, cảnh sát cài đặt chất nổ, phá hủy mục tiêu.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 25/1 tại Hà Nội.