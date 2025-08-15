Những người lội ngược chiều bình an, đi vào tâm lũ

Mở đường cứu đói cho người dân tâm lũ

Xã Nhôn Mai được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Mai Sơn và xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương cũ), tỉnh Nghệ An. Xã có 21 bản, 1.465 hộ dân, trong đó có đến 760 hộ nghèo, 326 hộ cận nghèo.

Cơn lũ lịch sử vừa qua, khiến địa phương này dường như quay trở lại điểm xuất phát. Và cũng chính đợt lũ lịch sử này, đã trở thành phép thử đối với bộ máy chính quyền địa phương mới đi vào vận hành chưa đầy một tháng.

Quốc lộ 16 bị tàn phá nặng nề khiến xã biên giới Nhôn Mai bị cô lập nhiều ngày sau lũ (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau cơn lũ ngày 22/7, xã Nhôn Mai đã bị mưa lũ cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị bị tàn phá, thông tin liên lạc bị đứt gãy, các bản bị chia cắt, cô lập, khó khăn chồng chất khó khăn...

Dù công tác phòng, chống thiên tai đã được chính quyền xã Nhôn Mai triển khai từ ngày 19/7, nhưng sức tàn phá của mưa lũ vượt xa tưởng tượng của họ.

Đêm 21 đến trưa 22/7, mưa như thác đổ, nước lũ dâng nhanh chưa từng có, đội ngũ cán bộ xã Nhôn Mai tỏa đi các bản sơ tán người dân. Khi đảm bảo người dân đã tạm thời an toàn, cũng là khi họ bàng hoàng bởi lũ ập vào trụ sở UBND xã, cuốn trôi máy móc, thiết bị và tài sản, đồ dùng cá nhân.

Chị Lô Thị Nắm, công chức Phòng văn hóa xã nhớ lại: “Cả trụ sở tan hoang, cán bộ trắng tay. Những ngày đầu sau lũ, quần áo chúng tôi cũng không còn, 3 ngày mặc một bộ, lội bùn vào bản với bà con. Gia đình tôi và nhiều lãnh đạo, cán bộ xã ở xã Tương Dương (Nghệ An) cũng bị ngập lụt. Lo cho gia đình, lo cho cả bản thân, nhưng mọi người động viên nhau kiên cường lên”.

21 bản, có nơi cách trung tâm xã đến 30km, cách duy nhất để đến được tận nơi là đi bộ. Trong bộ quần áo ướt sũng, lấm lem bùn đất, họ đã băng rừng đến với dân. Lương thực dự trữ của người dân dần cạn kiệt, trong khi tuyến quốc lộ 16 độc đạo vào xã bị hư hỏng nặng, các đoàn tiếp tế không thể đưa hàng hóa thiết yếu vào tận nơi.

Khuôn mặt thất thần, lo âu của lãnh đạo xã Nhôn Mai trước trận lũ lịch sử tàn phá các bản làng. Từ trái qua: ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy và ông Lữ Xuân Hà, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai (Ảnh: La Khanh).

“Phải mở đường để nhận hàng tiếp tế, cứu đói cho người dân”, Bí thư Đảng ủy Mạc Văn Nguyên chỉ đạo.

Ngày 26/7, 4 ngày kể từ khi đợt mưa lũ lịch sử hoành hành ở các xã miền Tây Nghệ An, con đường từ xã Mường Xén vào xã Mỹ Lý (sát xã Nhôn Mai) đã thông, tổ công tác gồm Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và Chánh văn phòng Đảng ủy xã Nhôn Mai quyết định cắt rừng tìm đường nhận hàng cứu trợ.

Ròng rã 4 tiếng vừa cắt rừng, vượt sạt lở, có những đoạn phải trèo lên núi mở đường hay dùng thuyền vượt suối lũ với chặng đường 40km, họ mới đến được bờ sông Nậm Nơn, nơi phía bên kia là địa phận xã Mỹ Lý. Một điểm tiếp nhận cứu trợ được thiết lập, công tác vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm vượt dòng lũ đang đỏ ngầu, cuồn cuộn chảy. Những tay lái thuyền cừ khôi, cùng những chiếc xuồng phao của các đoàn cứu trợ đã được huy động.

Các lực lượng chức năng xã Nhôn Mai vận chuyển hàng hóa cứu trợ từ phía xã Mỹ Lý vượt sông về cho người dân (Ảnh: Xuân Hà).

Từ bên này sông, hàng cứu trợ về được trung tâm xã lại là một chặng đường gian khổ của các lực lượng chức năng xã Nhôn Mai. Những đôi vai trầy xước, thâm tím, những bắp chân đầy những vết cắt, vết cào rớm máu vì đá núi, gai rừng, những khuôn mặt sạm đen đẫm mồ hôi, cõng từng bao hàng vượt núi, vượt lũ về với dân bản.

Ở điểm tập kết hàng cứu trợ bản Thằm Thẩm (xã Nhôn Mai), cán bộ xã, bản, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn mất 5 giờ vượt quãng đường gần 20km trên quốc lộ 16 sạt lở, đứt gãy để chuyển tình cảm của người dân cả nước đến đồng bào vùng lũ.

Bằng đôi vai, ý chí và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, những thùng mì tôm, gói lương khô, chai nước mắm, túi cân gạo cứu đói lại vượt đường xa, vượt suối lũ, bùn lầy đến tay người dân ở vùng tâm lũ.

“Trong tình thế này, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Hiểm nguy, gian khổ, nhưng phía trước là đồng bào mình, trên vai chúng tôi là trách nhiệm của cấp chính quyền gần dân nhất, sát dân nhất.

Để người dân không bị đứt bữa, không bị đói ăn, để người dân vững tin hơn trong cơn khốn khó, đó là động lực duy nhất để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang của xã Nhôn Mai sẵn sàng ngược chiều bình an, đi vào tâm lũ”, Chủ tịch Lê Hồng Thái chia sẻ.

Trên đôi vai và trên từng bước chân của những cán bộ cơ sở bám bản, bám dân, những bản nghèo quay cuồng trong lũ như Phá Mựt, Huồi Cọ, Huồi Mẳn, Piêng Cọc... không còn xa xôi.

Không để người dân phải đói ăn, đứt bữa

Ngoài số cán bộ 2 xã Mường Típ, Mường Ải cũ, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo xã Mường Típ (Nghệ An) là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt UBND huyện Kỳ Sơn (cũ) được chỉ định vào nhận nhiệm vụ.

22 ngày làm quen với công việc, với địa bàn, hoàn thiện “khung” các phòng, ban chuyên môn, đòi hỏi sự nỗ lực không nhỏ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Họ bước vào “trận đánh” với thiên tai, với sự an nguy của đồng bào bằng trách nhiệm, bản lĩnh và tinh thần không ngại khổ, không ngại khó, không để người dân phải thiếu ăn...

“Cán bộ mới vào, mới làm, người dân cũng chưa biết mặt, biết tên nhưng qua đợt lũ này thấy cán bộ tận tình lắm. Nhà tôi có 2 ông bà, ông thì ốm nặng, nằm một chỗ, cán bộ thương vợ chồng tôi, thương dân bản lắm, lo cho dân từng gói mì tôm, từng cân gạo”, bà Lang thị Hồng (66 tuổi), trú tại bản Ta Đo, xã Mường Típ, tâm sự.

Bà Lữ Thị Hồng chia sẻ về sự tận tình của cán bộ xã Mường Típ khi sát cánh cùng nhân dân trong lũ (Ảnh: Hoàng Lam).

Bà Hồng nhìn về phía trên đồi, vẫy tay gọi “chú Thái ơi”. Một người đàn ông trẻ tuổi, chân đi ủng, bận áo thun, quần lửng, bươn bả đi tới. “Hôm nay ông Dương có khỏe không?”, anh nắm lấy tay bà Hồng, hỏi thăm người chồng nằm liệt giường 8 tháng của bà.

“Chú Thái, Phó Chủ tịch xã đấy, ở đây với bà con hơn nửa tháng rồi, giờ như người thân của bà con cả đấy”, bà Hồng giới thiệu.

Nhận ra có khách lạ, anh Lầu Bá Thái (SN 1990), Phó Chủ tịch UBND xã Mường Típ hơi ngượng ngùng, xin được thông cảm vì mưa lũ, quần áo giặt không kịp khô, hơn nữa, mặc thế này đi lại thuận tiện hơn.

Khi xảy ra lũ quét ở bản Ta Đo, vị cán bộ người Mông trẻ tuổi này được lãnh đạo xã phân công có mặt giúp người dân ổn định hình hình, ổn định cuộc sống, điều hành công tác cứu hộ, cứu trợ...

Mới về địa bàn được 22 ngày, còn “lạ nước, lạ cái”, bởi vậy, anh Thái bước vào nhiệm vụ mới với nhiều nỗi lo. Nhìn bản làng tiêu điều, xơ xác sau 2 trận lũ quét, chứng kiến những khuôn mặt thất thần, lo âu của người dân đã mất nhà cửa, mất tài sản..., anh Thái thấy áp lực, khó khăn của mình chưa thấm vào đâu.

Ông Lầu Bá Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Típ (Ảnh: Hoàng Lam).

Bắt đầu từ việc ổn định tinh thần người dân, anh và các cán bộ xã được tăng cường xuống bản đi từng nhà, gặp từng người nắm tình hình, động viên nhân dân yên tâm. Rồi hàng cứu trợ đến, lực lượng cán bộ xã, biên phòng, công an, các đoàn thể ghé vai vào gánh vác. Nói “ghé vai” là đúng cả nghĩa đen, bởi đường sạt lở, vùi lấp, chỉ bằng đôi vai, họ - những cán bộ cơ sở - gồng gánh, gùi hàng vào với bà con.

“Khó nhất không phải là đường sá vất vả, cái khó là làm thế nào để phân chia hàng cứu trợ thật công bằng, để bà con không phải “tâm tư”. Các đoàn cứu trợ, hàng cứu trợ hay các mức hỗ trợ khác nhau.

Trong khi đó, các hộ dân thiệt hại cũng không giống nhau. Bà con chưa hiểu hết, vẫn tìm mình để hỏi sao được nhận ít hơn nhà khác đấy, mình phải giải thích cho bà con hiểu, quan trọng là bà con chia sẻ với nhau để cùng vượt qua khó khăn”, anh Thái phân trần.

Lãnh đạo xã Mường Típ đi bộ nhiều giờ để tiếp cận người dân các khu vực bị chia cắt, cô lập do lũ (Ảnh: Vi Quyên).

Lo cái lo của dân, đón tiếp, điều phối hoạt động cứu trợ của các đoàn từ thiện, đảm bảo nơi ăn, chốn ở cho các hộ dân bị mất nhà, anh Thái và cán bộ xã Mường Típ đã quá quen thuộc với những bữa ăn quá giờ, bê bát mì tôm khi đôi tay đã run vì quá mệt, những giấc ngủ vội, tưởng như vừa chợp mắt đã phải choàng dậy. Ngày lăn lộn ở bản, tối anh em còn phải giải quyết công việc chuyên môn của cơ quan.

“Từ nửa tháng nay, chúng tôi không có ngày nghỉ, chưa có được một giấc ngủ trọn vẹn. Anh em đàn ông dẫu sao cũng có sức khỏe hơn, với chị em thì thực sự là vất vả. Như nữ Bí thư Đảng ủy xã Vi Thị Quyên, lặn lộn, xông xáo, có mặt ở những điểm gian khó nhất. Nhiều anh chị em nhà cửa cũng bị thiệt hại do lũ lụt mà vẫn bám trụ ở đây, chưa thể về.

Trong khó khăn, chúng tôi càng thấy rõ hơn năng lực, trách nhiệm của từng người, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, cộng sự, cùng gánh vác nhiệm vụ chung. Thành công lớn nhất, tôi nghĩ là dù trải qua đợt mưa lũ lịch sử, khó khăn chồng chất, nhưng trên địa bàn không có thiệt hại về con người”, Chủ tịch xã Vi Văn Sơn chiêm nghiệm.