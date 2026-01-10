Tìm được người thân sau 18 năm thất lạc

Qua công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an xã Đại Đình (tỉnh Phú Thọ) phát hiện ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1968, quê quán ở phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên cũ - nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) mâu thuẫn gia đình nên bỏ nhà ra đi từ năm 2007-2008, không có thông tin liên lạc với người thân.

Bà Nguyễn Thị Tuyết tìm được anh trai (áo trắng) sau 18 năm thất lạc (Ảnh: Phùng Minh).

Từ thông tin ban đầu, Công an xã Đại Đình đối chiếu hồ sơ cư trú, dữ liệu dân cư để phối hợp với Công an phường Đường Hào xác minh. Theo nhà chức trách, ông Khoa vắng mặt tại Hưng Yên suốt thời gian dài, thân nhân không có liên lạc, không rõ đi đâu, làm gì.

Nhờ hỗ trợ của lực lượng công an, gia đình ông Nguyễn Văn Khoa đã di chuyển từ tỉnh Hưng Yên lên xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ để đoàn tụ sau 18 năm xa cách.

Em gái ruột của ông Khoa là bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1975, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên), chia sẻ suốt 18 năm qua, gia đình chưa bao giờ ngừng hy vọng tìm thấy người thân.

“Nếu không có sự quan tâm, tận tình giúp đỡ và trách nhiệm của Công an xã Đại Đình, có lẽ gia đình không biết đến bao giờ mới tìm được người thân. Đây là niềm hạnh phúc không gì bù đắp được đối với chúng tôi”, bà Tuyết nói.

Thân nhân gia đình ông Nguyễn Văn Khoa gặp gỡ, đoàn tụ sau 18 năm xa cách (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, câu chuyện trở thành minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác quản lý cư trú gắn với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng công an ở cơ sở.