Lừa bạn gái gần 2 tỷ đồng để "đầu tư cho tương lai"

Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Ngọc Tường Duy (SN 1984, trú tại phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ), để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cảnh sát tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị N.T.H. (SN 1990, trú tại phường An Hải, Đà Nẵng) về việc bị Duy lợi dụng quan hệ tình cảm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Võ Ngọc Tường Duy bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 9/2019, trong thời gian làm việc tại một trung tâm thương mại ở Đà Nẵng, chị H. quen biết Duy, khi đó là trưởng bộ phận an ninh tại trung tâm thương mại.

Sau thời gian tìm hiểu, 2 bên nảy sinh quan hệ tình cảm. Đến tháng 6/2020, Duy được điều chuyển công tác về trung tâm thương mại ở thành phố Cần Thơ và tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm với chị H..

Lợi dụng tình cảm và sự tin tưởng của bị hại, Duy đưa ra thông tin gian dối về việc góp vốn đầu tư mua đất tại khu vực Cần Thơ và Tây Ninh nhằm kinh doanh, xây dựng tương lai lâu dài.

Tin lời đối tượng, từ tháng 8 đến tháng 11/2020, chị H. đã 8 lượt chuyển khoản cho Duy với số tiền gần 2 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Duy không thực hiện việc đầu tư như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả nợ và phục vụ mục đích cá nhân.

Tại cơ quan công an, Duy thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.