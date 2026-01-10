Họa sĩ Vương Linh vẽ ngựa từ truyền thuyết "Sơn Tinh - Thủy Tinh"

Ngày 9/1, hoạ sĩ Vương Linh tổ chức triển lãm Bạch mã hồng mai và toạ đàm về mỹ thuật ứng dụng trong đời sống đương đại.

Tác phẩm "Bạch mã hồng mai" của họa sĩ Vương Linh (Ảnh: Lạc Thành).

Trong tác phẩm sơn dầu Bạch mã hồng mai, chú ngựa trắng xuất hiện với dáng đứng điềm tĩnh giữa không gian hoa cỏ, ánh nhìn trầm lắng, gợi cảm giác an nhiên, thong thả và bền bỉ trong cuộc sống ồn ào, náo nhiệt.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, họa sĩ Vương Linh cho biết, năm nay là năm Ngọ (ngựa), nhiều họa sĩ vẽ ngựa có sự dũng mãnh, sức mạnh chinh phục nhưng cô muốn vẽ một chú ngựa có sự bình yên, nhiều tính nữ.

"Tôi là họa sĩ vẽ nhiều về thiên nhiên, từng có bộ sưu tập Khu vườn trong mơ. Tôi thấy mình có nhiều cảm xúc khi vẽ động vật, thiên nhiên. Vẽ một con ngựa trắng hiền lành, bình yên là tôi gửi mong muốn về một năm mới an lành, thịnh vượng", Vương Linh nói.

Họa sĩ Vương Linh cho biết, cô mất 2 tháng để hoàn thành bức tranh Bạch mã hồng mai, dựa theo hình tượng ngựa chín hồng mao trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Ban đầu, bức tranh có tên là Xuân hồng, nhưng một người bạn của cô đã gợi ý đặt tên bức tranh "mỹ miều" hơn là Bạch mã hồng mai. Vương Linh rất thích màu hồng nên đã dùng màu hồng, tím cho tác phẩm.

Nữ họa sĩ sinh năm 1988 cho rằng, mỹ thuật Việt Nam đang phát triển, tuy nhiên các tác phẩm hướng ứng dụng trong đời sống còn rất ít. Cô rất muốn đưa những tác phẩm của mình ra ngoài để phục vụ đại chúng.

"Nếu tranh chỉ treo ở các bảo tàng, phòng trưng bày thì khó tiếp cận được số đông. Tôi muốn mỹ thuật kể nhiều câu chuyện với công chúng, phải gần gũi với mọi người. Những bức tranh đẹp có thể in lên cốc, bình giữ nhiệt, túi xách, lịch Tết...

Tôi cho rằng, giá trị văn hóa không nằm im trong tranh vẽ, mà có thể tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa khi được đặt đúng vị trí trong nhịp sống hôm nay", Vương Linh tâm sự.

Vương Linh (SN 1988) có nền tảng nghệ thuật mạnh mẽ từ gia đình. Ông nội của cô là nhà biên kịch, bố là đạo diễn Vương Đức và mẹ là diễn viên Ngọc Bích. Từ nhỏ, Vương Linh đã được tiếp xúc với nghệ thuật thông qua các bộ phim mà bố mẹ tham gia, đặc biệt là những bộ phim quay trong rừng ở Hà Tĩnh, bãi biển miền Trung...

Những trải nghiệm này đã khắc sâu vào tâm trí cô, tạo nên mối liên kết sâu sắc với thiên nhiên và nghệ thuật, điều mà sau này phản ánh rõ ràng trong các tác phẩm của nữ họa sĩ.

Từ năm 8 tuổi, Vương Linh đã dùng phấn, bút chì vẽ lên bất cứ chỗ nào có thể vẽ được. Thấy con gái thích vẽ, đạo diễn Vương Đức đã đưa cô tới học với họa sĩ Phạm Viết Song (1917-2005), sau đó là nhiều năm học ở xưởng vẽ của họa sĩ Thẩm Đức Tụ (1942-2022).

Hoạ sĩ Vương Linh (trái) và khách mời tại sự kiện (Ảnh: Lạc Thành).

Thi đỗ vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Vương Linh chọn khoa Thiết kế Mỹ thuật để bản thân được rèn luyện.

Vương Linh từng có các tác phẩm được trưng bày và bán tại Canada, Đức, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Năm 2020, cô là nữ nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam nằm trong top 5% họa sĩ bán tranh nhiều nhất trên nền tảng Singulart (nền tảng bán tranh của Pháp).