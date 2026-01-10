Bác thông tin xây dựng mới ở siêu dự án lấn biển Đà Nẵng

Ngày 10/1, UBND phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) phản hồi ý kiến của người dân về tình trạng xây dựng sai quy định tại Khu đô thị quốc tế mới Đa Phước (phường Thanh Khê).

Trước đó, người dân gửi phản ánh về một công trình đang thi công trên đường số 7, Khu đô thị quốc tế mới Đa Phước, đoạn giữa đường C1 và C2, với chiều dài 30-50m.

Nhiều công trình tại Khu đô thị quốc tế mới Đa Phước bị bỏ hoang trong nhiều năm qua (Ảnh: Hoài Sơn).

Công trình này bị cho là xây dựng trong bối cảnh khu đô thị này đang chờ hướng xử lý của thành phố, có dấu hiệu cơi nới, chặn lối thoát hiểm khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, việc thi công bị phản ánh diễn ra ngoài khung giờ quy định, bắt đầu từ 6h và 12h30, kể cả ngày chủ nhật, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Tiếp nhận phản ánh, UBND phường Thanh Khê đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra thực tế.

Theo kết quả làm việc với ban quản lý dự án, chính quyền địa phương xác định hiện không có trường hợp xây dựng mới tại vị trí phản ánh. Tuy nhiên, tại đây có một số hộ dân sinh sống thực hiện việc sửa chữa, chỉnh trang nhỏ đối với nhà ở hiện hữu.

Tổ kiểm tra đã đề nghị ban quản lý nhắc nhở các hộ dân không gây ảnh hưởng đến các nhà lân cận.

Siêu dự án lấn biển Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước gồm hai hợp phần là khu 181ha (nay là The Sunrise Bay) và khu 29ha (Khu đô thị quốc tế mới Đa Phước), được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt năm 2005 với tổng vốn hơn 300 triệu USD.

Từ năm 2008, dự án được thi công rầm rộ, san lấp lấn biển từ cửa sông Hàn đến đường Nguyễn Tất Thành. Tuy nhiên, năm 2017 dự án phải tạm dừng do liên quan các sai phạm của Phan Văn Anh Vũ.

Trong đó, tại khu 181ha, dự án được rào kín, không thấy dấu hiệu nào của việc thi công hạ tầng. Đây là dự án thuộc diện tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo đề án của Trung ương về phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Đối với phần 29ha có nhiều nhà đã xây và có nhiều hộ dân đang sinh sống, khiến việc thu hồi để cùng các bên liên quan thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định gặp khó.