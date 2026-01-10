Tịch thu chiếc SH, tạm giữ bằng của người dùng chân lái xe ở Đồng Nai

Ngày 10/1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.T. (25 tuổi, ngụ Đồng Nai) về hành vi dùng chân lái xe máy. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hình ảnh nam thanh niên lái xe bằng chân ở Đồng Nai (Ảnh: CTV).

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên thả 2 tay, điều khiển xe SH bằng chân trên đường ven sông. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành xác minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người trong clip là P.V.T., điều khiển xe mang biển số 60AB-796.50 lưu thông trên đoạn đường ven sông Đồng Nai, phường Trấn Biên.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã mời nam thanh niên đến trụ sở làm việc. Tại đây, P.V.T. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe, tịch thu phương tiện, tạm giữ bằng lái và giấy chứng nhận đăng ký xe.