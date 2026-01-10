Honda City cũng bị hãng cắt giảm khuyến mại giống Toyota Vios

Là sản phẩm chủ lực của Honda Việt Nam, song trong tháng 1, mẫu City bất ngờ bị cắt giảm khuyến mại. Theo đó, mẫu sedan hạng B này chỉ còn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, thay vì mức 100% như tháng trước.

Phiên bản Giá niêm yết Mức giảm Giá ưu đãi City G 499.000.000 25.000.000 474.000.000 City L 539.000.000 27.000.000 512.000.000 City RS 569.000.000 28.500.000 540.500.000

Giá bán sau ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Honda City trong tháng 1 (Đơn vị: Đồng).

Tại phân khúc sedan hạng B, Honda City không phải là sản phẩm duy nhất bị lược bớt khuyến mại ở tháng đầu năm mới. Toyota Vios cũng bị hãng giảm mức hỗ trợ lệ phí trước bạ từ 100% xuống 50%, quy đổi thành mức giảm 23-27 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hạ còn 435-518 triệu đồng.

Với giá bán thuộc hàng cao trong phân khúc sedan hạng B, Honda City có thể đánh mất lợi thế cạnh tranh khi bị hãng giảm ưu đãi trong tháng 1 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trái ngược với hai mẫu xe kể trên, Hyundai Accent vẫn được giảm tới 54 triệu đồng trong tháng 1, đưa “giá trần” hạ xuống 515 triệu đồng. Skoda Slavia tiếp tục được ưu đãi tương tự tháng trước, cụ thể là hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng kèm 1 năm bảo hiểm vật chất (áp dụng cho hai bản cao cấp).

Ưu đãi của Skoda Slavia quy đổi thành mức giảm 47-57 triệu đồng, hạ giá bán thực tế xuống 421-511 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Như vậy, cả Hyundai Accent và Skoda Slavia đều có giá ưu đãi hấp dẫn hơn Toyota Vios cùng Honda City trong tháng 1. Điều này có thể tạo tác động tới cán cân thị phần, do khách hàng ở phân khúc này vẫn nghiêng về những sản phẩm có giá bán dễ tiếp cận.

Theo Toyota Việt Nam, Vios bán được 1.972 xe trong tháng cuối cùng của năm 2025, nâng lũy kế doanh số cả năm lên mức 13.424 chiếc. Dù các hãng xe còn lại chưa chia sẻ dữ liệu bán hàng, song Vios gần như nắm chắc ngôi vị “sedan hạng B bán chạy nhất năm 2025” nhờ duy trì được cách biệt tốt với các đối thủ từ tháng 11.

Phân khúc này còn Nissan Almera và Skoda Slavia nhưng không được hãng công bố doanh số hàng tháng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về chương trình khuyến mại của Honda Việt Nam trong tháng đầu năm mới, các mẫu xe còn lại vẫn có ưu đãi tương tự tháng trước. Cụ thể, CR-V G và L được giảm trực tiếp 80 triệu đồng; Civic (G và RS), BR-V, HR-V được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ…