Honda City cũng bị hãng cắt giảm khuyến mại giống Toyota Vios
(Dân trí) - Chương trình khuyến mại tháng 1 của Honda Việt Nam gần như không thay đổi so với tháng trước, chỉ trừ việc điều chỉnh giá trị ưu đãi của City.
Là sản phẩm chủ lực của Honda Việt Nam, song trong tháng 1, mẫu City bất ngờ bị cắt giảm khuyến mại. Theo đó, mẫu sedan hạng B này chỉ còn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, thay vì mức 100% như tháng trước.
|Phiên bản
|Giá niêm yết
|Mức giảm
|Giá ưu đãi
|City G
|499.000.000
|25.000.000
|474.000.000
|City L
|539.000.000
|27.000.000
|512.000.000
|City RS
|569.000.000
|28.500.000
|540.500.000
Giá bán sau ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Honda City trong tháng 1 (Đơn vị: Đồng).
Tại phân khúc sedan hạng B, Honda City không phải là sản phẩm duy nhất bị lược bớt khuyến mại ở tháng đầu năm mới. Toyota Vios cũng bị hãng giảm mức hỗ trợ lệ phí trước bạ từ 100% xuống 50%, quy đổi thành mức giảm 23-27 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hạ còn 435-518 triệu đồng.
Trái ngược với hai mẫu xe kể trên, Hyundai Accent vẫn được giảm tới 54 triệu đồng trong tháng 1, đưa “giá trần” hạ xuống 515 triệu đồng. Skoda Slavia tiếp tục được ưu đãi tương tự tháng trước, cụ thể là hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng kèm 1 năm bảo hiểm vật chất (áp dụng cho hai bản cao cấp).
Như vậy, cả Hyundai Accent và Skoda Slavia đều có giá ưu đãi hấp dẫn hơn Toyota Vios cùng Honda City trong tháng 1. Điều này có thể tạo tác động tới cán cân thị phần, do khách hàng ở phân khúc này vẫn nghiêng về những sản phẩm có giá bán dễ tiếp cận.
Theo Toyota Việt Nam, Vios bán được 1.972 xe trong tháng cuối cùng của năm 2025, nâng lũy kế doanh số cả năm lên mức 13.424 chiếc. Dù các hãng xe còn lại chưa chia sẻ dữ liệu bán hàng, song Vios gần như nắm chắc ngôi vị “sedan hạng B bán chạy nhất năm 2025” nhờ duy trì được cách biệt tốt với các đối thủ từ tháng 11.
Về chương trình khuyến mại của Honda Việt Nam trong tháng đầu năm mới, các mẫu xe còn lại vẫn có ưu đãi tương tự tháng trước. Cụ thể, CR-V G và L được giảm trực tiếp 80 triệu đồng; Civic (G và RS), BR-V, HR-V được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ…