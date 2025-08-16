“Phép thử” chính quyền 2 cấp (kỳ 4): Đêm truyền nước, ngày đi vào tâm lũ

Không thể phụ lòng tin của người dân

Sau cơn lũ ngày 22/7, hàng trăm hộ dân, hàng nghìn nhân khẩu ở xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An bị cô lập, nguy cơ thiếu đói hiện hữu. Chuyến trực thăng cứu trợ chiều 24/7 dẫu không thể hạ cánh, phải thả hàng từ không trung nhưng đã “giảm áp lực” cho chính quyền xã Mỹ Lý trước nhiệm vụ cứu đói cho người dân.

Những gói mì tôm, những phong lương khô đã được chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng, công an chuyển đến tay người dân các bản trung tâm. Nhưng ở các bản xa, nơi con đường độc đạo đã "rơi" hoàn toàn xuống sông, người dân đang trông ngóng từng ngày.

Chính quyền xã Mỹ Lý kịp thời trao hỗ trợ tới người dân bị thiệt hại do lũ quét (Ảnh: Anh Đoài).

Các tổ công tác đặc biệt đã được chính quyền xã Mỹ Lý thành lập. Với đôi chân, đôi vai và trách nhiệm của mình, cán bộ xã biên giới này đã cùng lực lượng công an, biên phòng, bám vách đá cheo leo, vượt sông dữ gùi lương thực vào tận nơi.

Sự có mặt của họ, không chỉ là giúp người dân đỡ đói lòng trong cơn khốn khó, mà cao hơn nữa là bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân vào chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.

Suốt hơn nửa tháng qua, kể từ khi cơn lũ dữ ập xuống, đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức xã Mỹ Lý chưa có một ngày nghỉ. Họ có mặt ở những điểm nóng nhất, lúc nhân dân cần nhất để sát cánh cùng bà con, xây đắp thế trận lòng dân vững vàng trong biến cố thiên tai.

Đôi bàn tay họ phồng rộp cầm cuốc, cầm xẻng đào bới hàng mét đất để giữ lại những mái nhà, tìm tài sản cho dân. Bắp chân họ đầy những vết cắt của đá, của cành cây gãy. Những khuôn mặt đen sạm, những đôi mắt trũng sâu vì lo lắng, vì thiếu ngủ, những bữa ăn không trọn vẹn, tưởng như chút sức lực đã bị vắt kiệt qua từng ngày, nhưng họ không cho phép mình gục ngã.

Tổ công tác Đồn biên phòng Mỹ Lý và chính quyền địa phương gùi hàng cứu trợ vào cứu đói người dân bản Cha Nga, xã Mỹ Lý (Ảnh: Đức Tâm).

Ông Lương Văn Ngoan, công chức Văn phòng HĐND-UBND Mỹ Lý, nhà ở bản Xằng Trên, cách trụ sở làm việc gần 7km. Hơn một tuần sau lũ, ông Ngoan mới có thể ghé qua nhà, tranh thủ sửa ống dẫn nước cho vợ, lắp tạm tấm pin năng lượng mặt trời để bố mẹ già không phải dò dẫm trong ánh đèn leo lét.

Đấu nối đường dây điện xong, không kịp gác tấm pin năng lượng mặt trời lên mái nhà, ông dặn cậu con trai 13 tuổi sáng kéo tấm pin ra sân hứng nắng, tối nhớ kéo vào nhà, rồi xách túi quần áo sạch vợ chuẩn bị sẵn đi lên trụ sở, kịp dẫn đoàn cứu trợ ở Hà Nội vào trao quà cứu trợ cho người dân.

“Trong xã, có nhiều gia đình bị trôi hoàn toàn nhà cửa, trong đó, ông Lô Hoành, Bí thư Chi bộ bản Xằng Trên và gia đình con trai, con gái ông Hoành bị trôi sạch tài sản, không còn chỗ trú ngụ, hiện phải ở tạm tại Trường Mầm non Mỹ Lý 2. Dẫu vậy, ông Hoành vẫn sát cánh cùng cán bộ xã, động viên, hỗ trợ người dân.

“Còn người là còn của, bà con cứ yên tâm, Đảng, Nhà nước sẽ không để cho bà con phải đói ăn, thiếu mặc, không có nơi ăn, chốn ở”, ông Hoành nói với bà con như thế. Người dân đã đặt niềm tin vào Đảng, vào nhà nước, vào chính quyền các cấp, chúng tôi không thể phụ lòng tin của bà con”, ông Ngoan tâm sự.

Ông Lương Văn Ngoan (ngoài cùng, bên trái) cùng lãnh đạo địa phương và mạnh thường quân trao hỗ trợ tới các hộ dân bị thiệt hại do lũ (Ảnh: Anh Đoài).

Tại xã Tương Dương (Nghệ An), công tác cứu trợ người dân trong lũ và khôi phục cuộc sống, ổn định sản xuất cũng đang được chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện.

Là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ gây ra trên diện rộng, không chỉ người dân đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, mà chính đội ngũ cán bộ, công chức viên chức xã Tương Dương cũng đang phải gồng mình để “gánh trọn 2 vai” việc nhà, việc dân.

Vợ chồng ông Kha Văn Lập, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tương Dương đều công tác tại xã. Ít ai biết rằng, trong những ngày mưa lũ dồn dập bủa vây ấy, có hôm, buổi tối ông Lập phải truyền 3 chai nước biển, sáng hôm sau, đã lội bùn, vượt lũ, sát cánh cùng người dân các bản thuộc xã Xá Lượng cũ, nơi ông được phân công phụ trách.

Ông Kha Văn Lập, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tương Dương (Ảnh: Tuân Đình).

Căn nhà của vợ chồng ông Lập cũng bị ngập sâu hơn 2m, toàn bộ tài sản bị dòng lũ nhấn chìm, hư hỏng hoàn toàn. Nhiệm vụ cứ cuốn cả hai vợ chồng đi, thành thử, việc nhà cửa gác lại, tranh thủ được lúc nào dọn lúc đó. Điều ông Lập cảm động hơn cả là người thân ở quê đã đến, cùng bà con hàng xóm giúp gia đình ông dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa.

“Trong khó khăn, chúng tôi đến với nhân dân, nhưng cũng chính nhân dân bao bọc, hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi. Cái tình, cái nghĩa của nhân dân là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, để cùng bà con sớm ổn định cuộc sống, ổn định sản xuất”, ông Lập chia sẻ.

Ổn định nơi ăn, chốn ở cho người dân sau lũ

Hơn một nửa công chức, viên chức, cán bộ xã Nhôn Mai (Nghệ An) là từ cơ quan tỉnh, huyện Tương Dương cũ và UBND xã Mai Sơn chuyển qua. Khi xảy ra lũ quét, gia đình của họ cũng phải gánh chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai.

Sau nhiều ngày bám trụ ở tâm lũ, một số cán bộ xã Nhôn Mai mới có thể về nhà. Tài sản tích góp cả đời của họ đã trôi theo dòng lũ dữ, nhưng may mắn, bố mẹ, các con và người thân vẫn an toàn. Không có thời gian ở nhà để cùng gia đình khắc phục hậu quả lũ lụt, họ vội vã quay lại xã, bắt đầu một cuộc chiến mới: giúp người dân ổn định cuộc sống, sản xuất.

Ngày trung tuần tháng 8, cái nóng trở nên gay gắt hơn giữa những khoảng rừng trống, những bãi đất đá ngổn ngang - dấu vết của đợt mưa lũ lịch sử - tại xã biên giới Nhôn Mai.

Lực lượng chức năng xã Nhôn Mai dựng nhà bạt cho các hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà cửa (Ảnh: Lê Thái).

Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai Lữ Xuân Hà, Chủ tịch UBND xã Lê Hồng Thái khuôn mặt đen sạm, cháy nắng, đôi mắt trũng sâu trực tiếp có mặt tại bản Na Hỷ, cùng lực lượng bộ đội biên phòng, công an, dân quân tự vệ... dọn mặt bằng, dựng nhà bạt.

“Trước mắt, chúng tôi sẽ dựng 13 nhà bạt cho 17 hộ (một số hộ sống chung) bản Phá Mựt bị lũ cuốn trôi nhà cửa. Đợt mưa lũ lịch sử, đặc biệt là trận lũ quét trưa 22/7, đã khiến 73 căn nhà của người dân trên địa bàn xã bị cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn, 23 căn nhà bị hư hỏng nặng, 142 nhà phải di dời khẩn cấp và 116 nhà có nguy cơ sạt lở. Sau công tác cứu trợ, việc ổn định nơi ăn, chốn ở cho người dân đang được chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu”, ông Lê Hồng Thái nói.

Theo thống kê, tổng thiệt hại do lũ lụt gây ra trên địa bàn xã Nhôn Mai ước tính hơn 780 tỷ đồng. Để kịp thời khắc phục hậu quả, từng bước ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất, xã Nhôn Mai đề nghị UBND tỉnh khẩn trương khảo sát và cho chủ trương di dời khẩn cấp, tái định cư cho 354 hộ dân có nhà ở đã bị cuốn trôi, vùi lấp và sạt lở đất nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Lê Hồng Thái (ngoài cùng bên trái): Ổn định nơi ăn, chốn ở cho người dân bị trôi, sập nhà là ưu tiên hàng đầu (Ảnh: Hoàng Lam).

Lũ rút, nắng lên, nhưng Nhôn Mai tan hoang, xơ xác. Sẽ cần rất nhiều thời gian và nguồn lực để xã nghèo biên giới này gượng dậy. Trong gian khó bủa vây, người dân Nhôn Mai đã được đón nhận sự quan tâm đặc biệt, sự hỗ trợ thiết thực của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị và nhân dân cả nước để có thêm nguồn lực tái thiết cuộc sống.

Không chỉ động viên người dân, mà chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng tự động viên nhau khắc phục khó khăn để ổn định công việc.

Theo ông Thái, trụ sở làm việc hư hỏng nặng nề, để đảm bảo an toàn, toàn bộ bộ máy chính quyền xã sẽ chuyển sang trụ sở UBND xã Mai Sơn cũ. Con đường sẽ xa hơn, công tác điều hành, chỉ đạo sẽ khó khăn hơn, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của anh chị em cũng vất vả hơn, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực cao hơn của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của xã.

“Giờ nhìn đâu cũng thấy khó khăn, thách thức nhưng cũng chính từ gian khó, chúng tôi đã xây dựng, củng cố được mối đoàn kết, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, công chức viên chức để cùng gánh vác nhiệm vụ chung.

Sự thống nhất, đồng lòng sẽ tiếp tục được phát huy, cùng với sự động viên, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành sẽ giúp xã Nhôn Mai đẩy nhanh công cuộc tái thiết, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất của người dân”, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai chia sẻ.