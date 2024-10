Nơi thành hình, chỗ ngổn ngang tại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Trong chuyến thị sát, kiểm tra tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại Đồng Nai ngày 24/9 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Đồng Nai cơ bản phải bàn giao mặt bằng trước ngày 15/10 để các nhà thầu đẩy nhanh thi công, bù tiến độ dự án đang rất chậm.

Trong khi đó, dự án thành phần 3 qua địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu dần thành hình, vượt tiến độ thì ở Đồng Nai, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khu vực hai phường Phước Tân và Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Với đoạn tuyến qua TP Biên Hòa dài hơn 6km, đến nay cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho 585 hộ trên tổng số hơn 1.500 hộ, đã chi trả tiền cho 214 hộ với số tiền hơn 700 tỷ đồng.

Những ngày giữa tháng 10, chúng tôi quay lại khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân, TP Biên Hòa, hầu hết người dân vẫn sinh hoạt bình thường, chưa bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng. Đây là địa phương có tỉ lệ bàn giao mặt bằng thấp nhất hiện nay của tỉnh Đồng Nai.

Ông Lê Ngọc Khả (64 tuổi, quê Thanh Hóa) đang sống tại khu phố Vườn Dừa (phường Phước Tân, TP Biên Hòa), cho biết gia đình ông sẵn sàng di dời để nhường đất dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm hỗ trợ cấp đất tái định cư để gia đình xây lại nhà, ổn định cuộc sống.

Chị Hoàng Thư (phường Phước Tân, TP Biên Hòa) trò chuyện với hàng xóm về việc đến nay UBND TP Biên Hòa vẫn chưa hoàn thành các khu tái định cư cho người dân ảnh hưởng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

"Nhà tôi ở vị trí số 2, mức bồi thường vừa đủ để xây căn nhà mới cho gia đình ổn định, con cái học hành. Tôi cũng sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho dự án tuy nhiên phương án chuyển ra ở trọ đợi cấp đất tái định cư thì rất khó khăn vì đồ đạc khá nhiều", một người dân phường Tam Phước (TP Biên Hòa) chia sẻ.

Nhiều hộ dân ở phường Tam Phước (TP Biên Hòa) đã di dời nhà để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Hiện TP Biên Hòa đã bàn giao gần 30ha mặt bằng, đạt hơn 50% tổng diện tích cần bàn giao.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua huyện Long Thành (Đồng Nai) dài 28km, gồm khoảng 10km dự án thành phần 1 và 18km dự án thành phần 2. Đến thời điểm này, dự án thành phần 1 đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ 726/1.020 trường hợp, đạt gần 84%. Việc thi công ở xã An Phước (huyện Long Thành) vẫn bị ngắt quãng do chính quyền chưa bàn giao đủ mặt bằng.

Trong đó, UBND huyện Long Thành đã chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 364 trường hợp. Dự án thành phần 2 đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 1.595/1.758 trường hợp, đạt gần 86%, trong đó đã chi trả tiền cho 1.083 trường hợp.

Đối với công tác bàn giao mặt bằng dự án thành phần 1 đã bàn giao gần 49%, đạt gần 63% tổng diện tích cần bàn giao. Dự án thành phần 2 đã bàn giao hơn 124ha, đạt hơn 82% tổng diện tích đất cần bàn giao.

Ông Trần Văn Thân, Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành cam kết địa phương tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân di dời bàn giao mặt bằng sớm để thực hiện dự án trọng điểm quốc gia.

Trên công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua xã An Phước (huyện Long Thành, Đồng Nai), các nhà thầu huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh thi công để bù lại tiến độ đang rất chậm.

Để bố trí tái định cư cho các hộ dân vùng dự án, UBND tỉnh Đồng Nai đã triển khai xây dựng 2 khu tái định cư tại xã Long Đức và Long Phước (huyện Long Thành). Hiện khối lượng xây dựng tại Khu tái định cư ở xã Long Đức đã đạt trên 95%, Khu tái định cư xã Long Phước đạt 45%. Hai Khu tái định cư TP Biên Hòa dự kiến khởi công vào tháng 2/2025.

Khu vực nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã có mặt bằng đầy đủ, Ban quản lý dự án 85 cùng đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ gói thầu quan trọng này.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai hơn 34km và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gần 20km. Dự án được khởi công từ tháng 6/2023 với tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng. Dự án chia làm 3 thành phần, trong đó thành phần 1 do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ quản dài 16km, thành phần 2 dài 18,2km do Bộ GTVT làm chủ quản, thành phần 3 dài 19,5km do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ quản.

Cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu qua 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (Đồ họa: Ngà Trịnh).