Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nguy cơ chậm tiến độ do thiếu nguồn đất đắp

Ban Quản lý Dự án 85, thuộc Bộ Giao thông Vận tải, vừa gửi kiến nghị lên Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan ban ngành Trung ương về việc khai thác đất đắp nhằm đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án 85, hiện tại các nhà thầu đã triển khai 42 mũi thi công, huy động 384 nhân sự và 120 đầu máy thiết bị để thi công hai gói thầu 9-XL và 10-XL. Tuy nhiên, do hạn chế về mặt bằng và khó khăn trong nguồn đất đắp, các nhà thầu mới chỉ thi công được một số hạng mục.

Công nhân thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua huyện Long Thành do Ban Quản lý Dự án 85 làm chủ đầu tư (Ảnh: Hoàng Bình).

Hiện tại, ba mỏ vật liệu đất đắp thương mại gồm hồ Đá Đen, núi Ông Trịnh và Tân Cang 4 đã được chấp thuận, tuy nhiên trữ lượng và công suất khai thác của các mỏ này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu dự án.

Các nhà thầu đã đề xuất khai thác vật liệu đất đắp theo cơ chế đặc thù tại khu vực quy hoạch xây dựng nhà ga T3 sân bay Long Thành với trữ lượng khoảng 3 triệu m3 và khu vực xã Phước Bình (huyện Long Thành) với trữ lượng khoảng 3,5 triệu m3.

Ban Quản lý Dự án 85 nhận định rằng, trữ lượng và công suất khai thác của các mỏ vật liệu đất đắp thương mại tại địa bàn Đồng Nai hiện chưa đáp ứng được nhu cầu. Thêm vào đó, việc tìm kiếm và khảo sát các vị trí khai thác theo cơ chế đặc thù của nhà thầu đang gặp nhiều vướng mắc về thủ tục và chưa được địa phương chấp thuận chủ trương khai thác.

Để đảm bảo tiến độ chung của dự án, Ban Quản lý Dự án 85 kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước có ý kiến với UBND tỉnh Đồng Nai xem xét việc tiếp tục cho phép thu hồi khoáng sản đi kèm (vật liệu san lấp) đạt chất lượng từ các mỏ đá trong khu vực để đáp ứng nhu cầu vật liệu cấp thiết trước mắt.

Cùng với đó, Ban Quản lý Dự án 85 cũng đề nghị các cấp chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan, khẩn trương rà soát, tham mưu và đề xuất sớm chấp thuận chủ trương khai thác vật liệu đất đắp theo cơ chế đặc thù nhằm đảm bảo nguồn cung và tiến độ dự án.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công vào ngày 18/6/2023, có chiều dài gần 54km, quy mô 4-6 làn xe, với tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng. Trong đó, đoạn 1 dài 16km do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, đoạn 2 dài 18,2km do Bộ Giao thông Vận tải phụ trách và đoạn 3 dài 19,5km do Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng.