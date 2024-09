Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thành hình, bắt đầu thảm nhựa sau 14 tháng

Được khởi công vào giữa tháng 6/2023, toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, quy mô 4-6 làn xe, có tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng. Sau hơn 1 năm thi công, dự án thành phần 3 đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 19,5km đã dần thành hình, vượt tiến độ.

Đoạn cao tốc thành phần 3 qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, điểm đầu tại Km34+200 kết nối với điểm cuối dự án thành phần 2 đoạn qua tỉnh Đồng Nai, điểm cuối tại Km53+700 giao với quốc lộ 56 - tuyến tránh TP Bà Rịa.

Nhìn từ trên cao, cả tuyến cao tốc đã thành hình với tỷ lệ đất đắp đạt gần 100%. Từ tháng 8, các nhà thầu bắt đầu thảm nhựa, làm đường gom dân sinh. Đơn vị thi công cam kết sẽ đạt tiến độ và dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 4/2025.

Trên toàn tuyến dự án thành phần 3 có 11 cầu vượt và 1 hầm chui dân sinh do liên danh 3 nhà thầu thực hiện. Các điểm này đang được đồng loạt triển khai với 15 mũi thi công, bao gồm 225 thiết bị và 415 nhân sự.

Đến nay, khối lượng công việc đã hoàn thành đạt khoảng 40%, giá trị thi công đạt 35,2%.

Tại công trường, công nhân đang thi công 14,2km với 5 mũi thực hiện các hạng mục cống, đắp đất K95, K98, cấp phối đá dăm gia cố xi măng, hầm chui, đường công vụ. Giá trị thi công đạt khoảng 366,85 tỷ đồng.

Trong khi đó, công ty 703 đang thi công 5,3km, 2 cầu vượt ngang với 5 mũi thực hiện và các hạng mục cống, đắp đất, khoan cọc nhồi cầu Km48+224, cầu Km49+953. Công ty 479 đang thi công 8/9 cầu với 8 mũi triển khai. Trong đó, 7 cầu đang thi công cọc khoan nhồi và bệ thân mố trụ, còn cầu Suối Đá đang được hoàn thiện.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (chủ đầu tư), đến nay, công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hoàn tất 100% diện tích thu hồi, với 137,52ha.

Trên tuyến có 33 vị trí đường điện do cơ quan điện lực quản lý, 14 đường điện do doanh nghiệp quản lý cùng 25 vị trí tuyến ống cấp nước. Tất cả đã được di dời xong. Năm 2024, dự án được bố trí 987 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, đến nay đã giải ngân hơn 470 tỷ đồng.

Những đoạn đường đã thảm đá dăm, các công nhân tất bật căng lề, xác định tim đường, dải phân cách để trải thảm nhựa. Đây là công đoạn quan trọng trong quá trình thi công tuyến chính.

Theo chủ đầu tư, việc thi công dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang đảm bảo tiến độ; phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4/2025; thi công hoàn thành, tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng 9/2025.

Dù trong mùa mưa nhưng các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới (3 ca, 4 kíp) phấn đấu hoàn thiện hạng mục đắp đất nền đường, cống thoát nước của dự án sớm để bắt đầu làm dải phân cách, thảm nhựa tuyến chính.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu chủ đầu tư phối hợp các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, nhất là việc đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu chính.

Trong đó lưu ý tập trung xử lý, giải quyết xong công tác di dời các công trình điện, nước còn lại tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu triển khai thi công; bám sát các hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương trong thi công thực hiện các hạng mục công trình; nếu trong quá trình thi công có phát sinh vấn đề cần phối hợp các cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời….

Ngoài hạng mục tuyến chính, các dự án đường gom dân sinh, cầu vượt cạn, cống thoát nước... được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tính đồng bộ vào thời điểm dự án hoàn thành.

Theo Ban quản lý Dự án khu vực Cái Mép - Thị Vải (chủ đầu tư), để đảm bảo đúng tiến độ thông xe kỹ thuật, các đơn vị thi công cần kịp thời có biện pháp tăng cường, bù tiến độ nếu bị chậm.

Về phương án khai thác đoạn cao tốc qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong trường hợp hai dự án thành phần ở Đồng Nai chưa hoàn thành, lãnh đạo Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất làm nút giao ở đường 328 (giáp Đồng Nai) kết nối với cầu Phước An và đường Vành đai 4 TPHCM, tạo sự liên kết thuận lợi.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai hơn 34km và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gần 20km. Dự án được khởi công từ tháng 6/2023 với tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng. Dự án chia làm 3 thành phần, trong đó thành phần 1 do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ quản dài 16km, thành phần 2 dài 18,2km do Bộ GTVT làm chủ quản, thành phần 3 dài 19,5km do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ quản.

Cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu đi qua 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (Đồ họa: Ngà Trịnh).