Ngắm quân nhân 4 nước tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

Chiều 29/8, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng đã có buổi gặp hơn 400 quân nhân Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia đến Việt Nam để tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80).

Thay mặt Bộ Quốc phòng Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Chính phủ và Bộ Quốc phòng các nước đã cử lực lượng sang Việt Nam tham dự sự kiện. Sự hiện diện của các quân nhân thể hiện tình đoàn kết, hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ xúc động khi nhiều người vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vài giờ đã có mặt dự buổi gặp mặt.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thay mặt Bộ Quốc phòng trao quà tặng quân nhân các nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

120 chiến sĩ khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia đợt diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Các quân nhân Trung Quốc có chiều cao lý tưởng 1,8-1,9m đội hình đều, đẹp.

Khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc mới đến Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài trưa 29/8.

Dịp 30/4, đoàn gần 120 quân nhân Trung Quốc đã đến Việt Nam tham gia diễu binh 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Khối quân nhân với hơn 30 người thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Khối diễu binh quốc tế gồm Trung Quốc 120 quân nhân, Nga 33 quân nhân, Campuchia 120 quân nhân, Lào 120 quân nhân ngoài ra còn có lực lượng phục vụ. Các đoàn sẽ cùng quân đội, công an và khối quần chúng Việt Nam tham gia tổng duyệt vào lúc 6h30 ngày 30/8 tại Quảng trường Ba Đình.

33 tiêu binh Nga tham gia dịp Quốc khánh 2/9 thuộc Trung đoàn 154 Preobrazhensky đến Việt Nam từ ngày 20/8. Trung đoàn 154 Preobrazhensky là đơn vị danh dự chuyên phục vụ trong các nghi lễ của quân đội Nga.

Toàn khối quân nhân Nga sẽ mặc quân phục thường ngày khi luyện tập, ngày Quốc khánh 2/9 sẽ mang lễ phục quy định riêng cho lực lượng khi tham gia diễu binh.

120 quân nhân Lào chuẩn bị tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Khối quân đội Lào tham gia A80 lần này đã từng có 20 quân nhân tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) của Việt Nam và gần 50 quân nhân trong khối từng tham gia Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2025) tại Liên bang Nga.

Khối quân nhân Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Việc Việt Nam mời các nước bạn bè truyền thống tham dự và cử lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với các nước bạn bè.

Qua đó cũng khẳng định chủ trương đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Theo kế hoạch, lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 bắt đầu bằng màn rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng.

Sau đó là 43 khối diễu binh, trong đó 26 khối quân đội, 17 khối công an, 4 khối quân đội nước ngoài, khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an. Trên biển, khối diễu binh tại Khánh Hòa sẽ truyền hình trực tiếp về Hà Nội. Ngoài ra còn có 13 khối diễu hành quần chúng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm, động viên quân nhân các nước tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.