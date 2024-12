Hàng loạt chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 1/2025

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định đáng chú ý tại Điều 58 về giấy phép lái xe có 12 điểm, nếu vi phạm sẽ bị trừ điểm tương ứng với tính chất và mức độ. Nếu giấy phép lái xe bị trừ hết điểm, tài xế sẽ không được điều khiển xe tương ứng giấy phép đó tham gia giao thông.

Sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người lái xe phải tham gia sát hạch để phục hồi đủ 12 điểm.

Khoản 1 Điều 37 quy định biển số xe đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy được quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 36 của luật này. Như vậy, từ 1/1/2025, biển số xe máy, xe gắn máy cũng có thể được đấu giá.

Luật Cảnh vệ (sửa đổi) bổ sung thêm chức vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào diện đối tượng cảnh vệ; bổ sung biện pháp cảnh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và bổ sung quy định Giấy bảo vệ đặc biệt...

Luật Đường bộ 2024 bổ sung "đường thôn" thuộc đường giao thông nông thôn vào hệ thống đường bộ, do địa phương quản lý; bổ sung quy định trạm dừng nghỉ, bến xe phải có hệ thống sạc điện cho các loại xe điện; thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) quy định các tài sản mà pháp luật quy định phải đấu giá; quy định về đấu giá trực tuyến từ ngày 1/1/2025. Luật cũng quy định mới về tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước trong đấu giá; sửa đổi quy định trường hợp đấu giá tài sản không thành...

Luật Thủ đô bổ sung quy định về cấp chính quyền thành phố thuộc thành phố - hiện nay mới chỉ xuất hiện ở TPHCM, áp dụng với thành phố Thủ Đức. HĐND thành phố thuộc thành phố tại Hà Nội sẽ có 2 Phó Chủ tịch HĐND và có tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách không quá 9 người.

Đại biểu chuyên trách HĐND của Hà Nội sẽ tăng từ 95 đại biểu lên 125 đại biểu (chiếm ít nhất 25% tổng số đại biểu HĐND).

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự quy định về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; chế độ, chính sách trong hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Công trình quốc phòng là công trình xây dựng, địa hình, địa vật tự nhiên được xác định, cải tạo do Quân đội nhân dân, cơ quan, tổ chức được giao quản lý, bảo vệ để phục vụ cho hoạt động quân sự, quốc phòng, phòng thủ bảo vệ Tổ quốc.

Khu quân sự là khu vực có giới hạn được thiết lập trên mặt đất, trong lòng đất, trên mặt nước, dưới mặt nước, trên không, xác định chuyên dùng cho mục đích quân sự, quốc phòng.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ bổ sung dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ; lực lượng chức năng được phép nổ súng vào flycam mà không cần cảnh báo trước và thêm các loại vũ khí quân dụng.

Luật Tổ chức TAND có nhiều quy định đổi mới tổ chức của TAND; người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án, trừ trường hợp được tòa triệu tập. Chế độ, chính sách với thẩm phán cũng có thay đổi từ ngày 1/1/2025.

Thông tư 65/2024 của Bộ Công an quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/1/2025. Người có bằng lái xe ô tô bị trừ hết 12 điểm thì phải kiểm tra lý thuyết và mô phỏng để phục hồi điểm.

Người có bằng lái xe ô tô bị trừ hết điểm sẽ được phục hồi điểm bằng lái xe khi có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu đối với cả 2 nội dung là kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật và kiểm tra kiến thức pháp luật theo mô phỏng.

Người có kết quả kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật không đạt yêu cầu thì không được kiểm tra kiến thức pháp luật theo mô phỏng.

Người có kết quả kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật đạt yêu cầu nhưng có kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật theo mô phỏng không đạt yêu cầu thì được bảo lưu kết quả kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật trong thời gian một năm, kể từ ngày kiểm tra có kết quả đạt yêu cầu.

Người dự kiểm tra có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu có thể đăng ký kiểm tra lại sau 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra trước đó.

Thông tư 34/2024 quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ của Bộ GTVT có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định các tập tin video giám sát toàn cảnh lưu trữ tối thiểu 1 năm. Các tập tin video giám sát làn; các tập tin hình ảnh chụp phương tiện lưu thông qua trạm thu phí lưu trữ tối thiểu 5 năm.

Lưu trữ từ thời điểm đưa trạm thu phí vào hoạt động đến thời điểm sau 10 năm kể từ khi thanh lý hợp đồng dự án PPP hoặc kể từ thời điểm dừng hoạt động trạm thu phí đối với các tập tin dữ liệu thông tin thanh toán tiền sử dụng đường bộ (trừ ảnh chụp phương tiện, ảnh chụp biển số); các tập tin dữ liệu về lưu lượng, doanh thu thu phí, vé lượt, vé tháng, vé quý.

Dữ liệu thu tiền sử dụng đường bộ được kết nối theo quy định của các tiêu chuẩn hiện hành về thu phí, theo quy định của pháp luật về thanh toán điện tử giao thông đường bộ và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Các quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng được quy định tại Thông tư số 50/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực từ 1/1/2025.

Điều 8 thông tư nêu rõ, ứng dụng mobile banking sẽ không được ghi nhớ mã khóa bí mật truy cập. Trong đó, mã khóa bí mật là một chuỗi ký tự để xác nhận quyền truy cập của khách hàng vào ứng dụng hoặc xác nhận khách hàng thực hiện giao dịch.

Mã khóa bí mật đáp ứng điều kiện: Có độ dài tối thiểu 8 ký tự, gồm số, chữ hoa, chữ thường; có thời gian hiệu lực tối đa 12 tháng và với mã khóa mặc định được cấp lần đầu thì thời gian hiệu lực tối đa 30 ngày.

Ngoài ra, ứng dụng online banking phải có biện pháp bảo vệ, chống can thiệp vào luồng trao đổi dữ liệu trên ứng dụng và giữa ứng dụng với máy chủ cung cấp dịch vụ; triển khai giải pháp phòng, chống, phát hiện hành vi can thiệp trái phép ứng dụng đã cài đặt trong thiết bị di động của khách hàng…

Khoản 2 Điều 6 Thông tư 73/2024 của Bộ Công an quy định công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của CSGT (hiệu lực từ 1/1/2025) nêu rõ: CSGT tổ chức lực lượng tại một điểm trên đường giao thông, tại trạm CSGT theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện dừng phương tiện, kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo thẩm quyền.

Khi làm nhiệm vụ tại một điểm trên đường, CSGT phải lựa chọn địa điểm, mặt đường rộng, thoáng, không che khuất tầm nhìn và đúng quy định của pháp luật.

Khi tổ chức lực lượng kiểm soát tại một điểm trên đường, tại trạm CSGT phải sử dụng camera được trang bị để ghi hình hoạt động kiểm soát của tổ CSGT. Kiểm soát vào buổi tối, ban đêm phải có đèn chiếu sáng và bảo đảm đủ ánh sáng.

Việc dừng, kiểm soát phương tiện giao thông phải bảo đảm các yêu cầu: An toàn, đúng quy định của pháp luật, không gây cản trở đến hoạt động giao thông.

Nghị định 154/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú có hiệu lực từ ngày 10/1 (thay thế Nghị định 62/2021) yêu cầu công dân cung cấp thông tin chứng minh về chỗ ở hợp pháp cho cơ quan đăng ký cư trú: Giấy tờ, tài liệu chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn; Giấy tờ mua bán nhà ở hoặc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá, thanh lý nhà ở gắn liền với đất ở; Hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở hoặc đã nhận nhà ở; Giấy tờ về mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở phù hợp với quy định; Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; Giấy tờ, tài liệu chứng minh về việc thế chấp, cầm cố quyền sở hữu chỗ ở hợp pháp; Xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở, đất ở sử dụng ổn định, không có tranh chấp…

Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm khai thác thông tin này trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử, các cơ sở dữ liệu về cư trú, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Trường hợp không khai thác được thông tin chứng minh về chỗ ở hợp pháp trong cơ sở dữ liệu thì công dân mới cần cung cấp bản sao, bản chụp, bản điện tử một trong các giấy tờ, tài liệu chứng minh về chỗ ở hợp pháp khi cơ quan đăng ký cư trú yêu cầu.

Thông tư 79/2024 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có hiệu lực từ 1/1/2025, đã hướng dẫn cách nhận diện biển số xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Trong đó, biển số xe ô tô nền màu xanh, chữ và số màu trắng, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 11 chữ cái (A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M) cấp cho xe của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, TAND, VKSND; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị - xã hội; Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe;

Biển số xe ô tô nền màu vàng, chữ và số màu đen cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z. Biển số xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường có gắn tem nhận diện màu xanh lá cây.

Biển số xe nền màu trắng, chữ màu đỏ, số màu đen, có ký hiệu "NG" màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó. Riêng biển số xe của Đại sứ và Tổng Lãnh sự có thứ tự đăng ký là số 01 và thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các nhóm số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký (biển số 01 được cấp lại khi đăng ký cho xe mới).

Còn tại Thông tư số 81/2024, Bộ Công an quy định biển số xe được sản xuất bằng hợp kim nhôm; có màng, mực (hoặc sơn) phản quang; ký hiệu bảo mật công an đóng chìm rõ nét; các chữ, số và ký hiệu được dập nổi có chiều cao 1,7mm (±0,1) .

Biển số xe đảm bảo đúng kích thước, chất lượng và bảo mật; nét chữ và số sắc gọn, không nhòe mực, dễ dàng nhận biết thông tin; màng phản quang được dán vào tấm hợp kim nhôm không có vết rỗ khí. Toàn bộ các dãy chữ, số được bố trí cân đối trên biển số xe.

Cục CSGT - Bộ Công an chủ trì phối hợp với Cục Công nghiệp an ninh thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ các cơ sở sản xuất biển số xe theo quy định.

Nghị định 151/2024 của Chính phủ quy định xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh.

Từ ngày 1/1 khi nghị định này có hiệu lực, Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ gồm 13 thông tin về đăng ký, quản lý xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; đăng kiểm; hành trình của phương tiện, hình ảnh người lái xe; thời gian điều khiển phương tiện của người lái xe; thông tin về tai nạn giao thông đường bộ; sức khỏe của người lái xe; họ, tên; số định danh cá nhân; ngày, tháng, năm sinh; hành nghề lái xe ô tô hoặc không hành nghề lái xe ô tô…

Nội dung đáng chú ý đó được nêu tại Thông tư số 22/2024 của Bộ Y tế về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đi khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ 1/1/2025.

Bác sĩ kê đơn thuốc trong danh mục được hưởng BHYT nhưng bệnh viện không có thuốc tại thời điểm đó, bệnh nhân phải mua thuốc ở quầy thuốc bên ngoài thì bảo hiểm sẽ trả lại tiền thuốc cho bệnh nhân nếu đáp ứng điều kiện: Thời điểm kê thuốc, bệnh viện không có thuốc do đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch; cơ quan bảo hiểm sẽ thanh toán trực tiếp cho người bệnh theo đúng số lượng, đơn giá được ghi trên hóa đơn.

Cũng có hiệu lực từ ngày 1/1, Thông tư 37/2024 của Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT đã bãi bỏ cột phân hạng bệnh viện sử dụng thuốc.

Như vậy, bệnh viện sẽ sử dụng toàn bộ thuốc trong danh mục phù hợp phạm vi chuyên môn, hướng dẫn điều trị, chẩn đoán cho người bệnh tham gia BHYT mà không phân biệt hạng bệnh viện hoặc cấp chuyên môn kỹ thuật.

Ô tô vượt đèn đỏ bị phạt tới 20 triệu đồng Nghị định 168 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1/2025 đưa ra nhiều mức xử phạt rất cao. Đối với ô tô, hành vi mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng. Hành vi không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông; không chấp hành đèn tín hiệu giao thông; đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" sẽ bị phạt 18-20 triệu đồng... Với xe máy, hành vi điều khiển xe vào đường cao tốc, đi ngược chiều của đường một chiều sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng; điều khiển xe lạng lách, đánh võng bị phạt 8-10 triệu đồng.

Nội dung: Thế Kha

Thiết kế: Tuấn Huy

01/01/2025 - 06:00