Xác minh thông tin nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Chiều 16/8, lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân (tỉnh Phú Thọ) cho biết đã giao công an phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ phản ánh của người dân về việc phải nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể người thân chết đuối trên sông Hồng về nhà lo hậu sự.

Người xấu số là bà H.T.T.H. (trú tại khu 20, xã Vạn Xuân) được xác định mắc bệnh trầm cảm, tinh thần không ổn định. Bà H. có 2 con gái còn nhỏ (9 tuổi và 7 tuổi), chồng bà H. cũng đã qua đời cách nay vài năm.

Đêm 13/8, bà H. đi khỏi nhà, gia đình đã thông báo tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, thi thể người phụ nữ xấu số này được phát hiện gần khu vực cầu Vĩnh Thịnh (nối tỉnh Phú Thọ và Sơn Tây, TP Hà Nội).

Công an đang làm rõ tố cáo phải đưa 50 triệu đồng cho một người hành nghề thuyền chài gần cầu Vĩnh Thịnh mới được đưa thi thể người thân về lo hậu sự (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, một người hành nghề thuyền chài tại khu vực cầu Vĩnh Thịnh đã vớt được thi thể bà H..

Người này liên lạc yêu cầu gia đình phải đưa 60 triệu đồng mới cho mang thi thể bà H. về nhà lo hậu sự.

Sau khi gia đình “xin xỏ mãi” thì số tiền được giảm xuống còn 50 triệu đồng. Nội dung tố cáo trên mạng xã hội còn kèm theo cả thông tin chuyển tiền 50 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng.

Gia đình tổ chức mai táng bà H.T.T.H. (Ảnh: L.L).

Đại diện UBND xã Vạn Xuân thông tin, đến nay gia đình đã lo xong hậu sự cho bà H.T.T.H..

Chính quyền sở tại cũng tổ chức đoàn tới thăm hỏi, động viên gia đình. Đây là gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn ở địa phương.