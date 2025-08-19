Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8 đi vào Quảng Ninh - Hải Phòng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở trạm Quảng Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, trạm Cửa Ông (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6.

Lúc 4h ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ vĩ Bắc, 107,3 độ kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8 và di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đến 16h chiều nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu dần trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc trong chiều nay (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) ngày hôm nay có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3,5m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ngày và đêm 19/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.