CSGT Ninh Bình bắt tại trận lái xe để đất đá rơi vãi xuống đường

Khoảng 8h ngày 19/8, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện clip ô tô tải ben BKS 29C-021.20 chở đất đá, di chuyển trên đường thuộc thôn Phú Lăng, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, quá trình di chuyển xe đã làm rơi vãi đất, đá trên quãng đường dài khoảng 300m.

Xe tải do anh Đào Quang Huy điều khiển làm rơi vãi đất đá ra đường bị CSGT bắt tại trận (Ảnh: Thái Bá).

Nhận được thông tin, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình lập tức vào cuộc tổ chức xác minh, làm rõ sự việc.

Tổ công tác đã bắt giữ xe tải ngay sau đó và làm rõ người điều khiển xe 29C-02120 là tài xế Đào Quang Huy (SN 1999, trú xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình); chủ xe là Công ty TNHH Thành Cương, địa chỉ tại phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Lãnh đạo Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, quá trình làm việc, lái xe Đào Quang Huy đã nhận thức được hành vi vi phạm.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về các hành vi chở hàng rời có bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; điều khiển xe không có phù hiệu kinh doanh vận tải theo quy định. Tổng số tiền xử phạt là 9 triệu đồng, ngoài ra tài xế này còn bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Chủ xe cũng bị xử phạt về hành vi để người làm công điều khiển phương tiện không gắn phù hiệu kinh doanh vận tải (Ảnh: Thái Bá).

Đối với chủ xe là Công ty TNHH Thành Cương, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện không gắn phù hiệu kinh doanh vận tải, với mức xử phạt là 22 triệu đồng.

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính lái xe và chủ xe, lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu lái xe cùng chủ doanh nghiệp dọn dẹp sạch sẽ đất đá làm rơi vãi trên mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại đoạn đường này.