Nghề điều dưỡng ở Đức với cơ hội rộng mở, trải nghiệm đáng giá

Mức lương trăm triệu, cơ hội nghề nghiệp ổn định

Ở tuổi 32, sau 4 năm làm nhiều công việc khác nhau liên quan đến ngoại ngữ, Lê Chi quyết định học thêm tiếng Đức để làm điều dưỡng. Với nền tảng gia đình nhiều người làm trong ngành y, Chi cho biết cô nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ - những người hiểu rõ nguồn nhân lực ngành điều dưỡng ở châu Âu đang khan hiếm.

"Tôi tốt nghiệp cử nhân tiếng Anh nhưng khả năng không quá nổi bật. Sau vài năm đi làm, tôi nhận ra tiếng Anh đã bão hòa, nếu không học thêm một nghề khác thì tương lai có thể sẽ gặp nhiều khó khăn", Chi chia sẻ.

Với nền tảng tiếng Anh, Lê Chi không gặp nhiều rào cản khi học thêm tiếng Đức. Sau 5 năm học và làm việc ở Đức, cô đạt mức lương khoảng 100 triệu/tháng.

"Tôi chỉ phải làm 8 tiếng một ngày, không phải tăng ca vô cớ. Tôi có thể chủ động sắp xếp thời gian cho cuộc sống riêng", Chi nói.

Mức đãi ngộ tốt kèm theo môi trường làm việc lý tưởng khiến Lê Chi muốn gắn bó lâu dài với nước Đức (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Lê Chi cũng nhìn nhận, điều dưỡng là công việc đòi hỏi sức khỏe, sự kiên nhẫn và tinh thần bền bỉ: "Có lúc rất áp lực, nhưng đổi lại, tôi biết chắc rằng đây là ngành được xã hội cần, và sự đóng góp của mình được ghi nhận".

Mức lương ở Đức cũng là động lực. Theo hợp đồng, thu nhập của Chi tăng đều mỗi năm: "Khi còn đi học, mức lương thực tập của mình có thể dao động trong khoảng 1.200-1.500 euro/tháng. Khi ra trường, lương sẽ cao hơn nhiều, khoảng 3.500 euro trở lên, thậm chí có người 5.000 euro. Sau khi trừ thuế, mức sống ở đây vẫn thoải mái".

Cô cho biết mục tiêu trước mắt là lấy thẻ xanh, quốc tịch để bảo đảm quyền lợi cho con cái sau này. "Khi có quốc tịch rồi, tôi vẫn có thể về Việt Nam sống, nhưng với nhiều lợi ích hơn. Không có lý do gì để bỏ qua cơ hội ấy", Chi nói.

Từ những năm đầu khó khăn đến lựa chọn lâu dài

Không có được những bước đi suôn sẻ như Lê Chi, Phạm Lan Anh, 40 tuổi, đã có 8 năm gắn bó với nghề điều dưỡng ở Đức, lại trải qua những ngày đầu gian nan.

"Ba năm đầu tiên thực sự rất vất vả vì không ai định hướng. Tôi chỉ biết có một con đường duy nhất để sang Đức, nhưng không ai nói tôi phải học. Thế là tôi đi làm thêm bạt mạng, nhiều khi chỉ nghĩ một buổi làm đã bằng cả tuần lương bố mẹ ở Việt Nam", chị nhớ lại.

Việc vừa học vừa làm, không có động lực rõ ràng khiến chị nhiều lần nản chí. Nhưng chị cho biết: "Đức là đất nước không thể không học mà thành công. Bởi để làm điều dưỡng ở đây phải trải qua quy trình đào tạo khắt khe, thi cử khắc nghiệt. Nếu không vượt qua được các khóa đào tạo này thì rất khó làm nghề".

Nhìn lại, Lan Anh cho rằng nghề điều dưỡng tuy không dễ, nhưng lại đem đến những trải nghiệm và giá trị khó tìm ở Việt Nam. "Một số bạn trẻ ở Việt Nam giờ có thể học chương trình liên kết để lấy bằng của Đức. Nhưng trải nghiệm sống, làm việc và được coi trọng ở đất nước này thì chỉ có đi mới cảm nhận được".

Để có mức lương tốt cần phải trải qua quá trình học tập nghiêm túc và các kỳ thi khó khăn (Ảnh minh họa: DT).

Nhiều cơ hội việc làm cho người trẻ

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng, Cộng hòa Liên bang Đức đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lớn nhân lực trong ngành điều dưỡng. Nhu cầu tuyển dụng hàng chục nghìn lao động chăm sóc sức khỏe mỗi năm đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Đây được xem là một trong những thị trường hấp dẫn và có mức thu nhập ổn định đối với người lao động có chuyên môn.

Tại Việt Nam, kênh hợp tác chính thức để tham gia làm việc trong lĩnh vực điều dưỡng tại Đức là Chương trình do Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ Nội vụ) trực tiếp triển khai.

Người lao động được hỗ trợ đào tạo tiếng Đức, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục công nhận văn bằng, cũng như các bước cần thiết để xin thị thực và giấy phép hành nghề. Đặc biệt, toàn bộ quá trình đều minh bạch, được ký kết hợp tác giữa cơ quan chức năng Việt Nam và đối tác Đức, giúp hạn chế tối đa rủi ro cho người lao động.

Theo lộ trình, ứng viên có thể tham gia khóa đào tạo nghề điều dưỡng tại Đức (Ausbildung) kéo dài ba năm, vừa học vừa làm và được hưởng lương từ 1.100 đến 1.500 euro/tháng.

Sau khi hoàn thành chương trình và thi đạt chứng chỉ quốc gia, người lao động được phép làm việc chính thức với mức lương khởi điểm từ 2.500-3.000 euro/tháng, cùng nhiều chế độ phúc lợi xã hội hấp dẫn. Đây là cơ hội để người lao động Việt Nam không chỉ có việc làm ổn định mà còn tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng và mở ra khả năng định cư lâu dài tại châu Âu.