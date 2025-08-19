Phường Sài Gòn đặt mục tiêu trở thành trung tâm thương mại tự do của TPHCM

Sáng 19/8, Đảng bộ phường Sài Gòn (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Phạm Thành Kiên cùng 160 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đảng viên, 90 tổ chức đảng trên địa bàn phường.

Nhiệm kỳ 2020-2025, phường Sài Gòn chọn chủ đề là “xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng phường Sài Gòn hiện đại, văn minh, nghĩa tình”.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sài Gòn (Ảnh: Q.Huy).

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát cho biết, sau 50 ngày vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Sài Gòn luôn đảm bảo mọi hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp được thông suốt, hiệu quả. Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì thành phố, cùng thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sài Gòn lần thứ I sẽ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, các hạn chế, yếu kém, nguyên nhân. Đại hội cũng dự báo tình hình, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả trong 5 năm tới.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: Q.Huy).

“Nhiệm kỳ tới, phường Sài Gòn sẽ cùng thành phố thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, tận dụng mọi thời cơ, nguồn lực tập trung phát triển nền kinh tế thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính hướng đến xây dựng phường Sài Gòn trở thành trung tâm thương mại tự do của TPHCM”, ông Nguyễn Tấn Phát nói.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Sài Gòn đặt mục tiêu phát triển kinh tế theo định hướng thương mại, du lịch, dịch vụ cao cấp, tài chính quốc tế, gắn với lợi thế vị trí trung tâm, môi trường đầu tư thuận lợi và các giá trị đặc trưng. Phường định hướng trở thành trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ của TPHCM, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn tài chính, ngân hàng, khách sạn, dịch vụ cao cấp trong và ngoài nước đến đặt trụ sở, văn phòng đại diện.

Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sài Gòn (Ảnh: Q.Huy).

Các sản phẩm du lịch đô thị, du lịch đường thủy gắn với phát triển kinh tế 24/7 sẽ được nghiên cứu nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh phường Sài Gòn văn minh, thân thiện, là điểm đến thu hút khách du lịch đô thị. Cùng với đó, địa phương sẽ đẩy mạnh sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng, dịch vụ thanh toán số, kinh tế số gắn với thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ mới.

Phường Sài Gòn đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ 2025-2030 đạt tỷ lệ trên 90% cơ sở kinh doanh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, hình thành hệ sinh thái tài chính - thương mại hiện đại, minh bạch.

Phường Sài Gòn hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bến Nghé cũ, một phần phường Đa Kao và phường Nguyễn Thái Bình trước đây. Phường có tổng diện tích hơn 3km2, quy mô dân số hơn 47.000 người.