Tội lỗi của người đàn ông từng tham gia hiếp dâm tập thể 2 cô gái ở TPHCM

Vào năm 2003, ông Nguyễn Thanh Tâm (năm đó mới 19 tuổi) được bạn bè rủ rê, cùng nhau thực hiện hiếp dâm tập thể 2 cô gái. Khi đồng phạm lần lượt sa lưới, người đàn ông này bỏ trốn hơn 2 thập kỷ mới bị bắt và xử lý.

10 người thay nhau xâm hại 2 cô gái

Theo hồ sơ vụ án, tối 9/11/2003, Nguyễn Hoàng Hậu, Lê Thành Trung, Nguyễn Văn Hùng và Huỳnh Thành Lợi gặp nhau ở một quán cà phê ở huyện Bình Chánh (cũ), TPHCM. Trong khi uống nước, Hùng gợi ý cả nhóm rủ nhân viên quán đi chơi, nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, cả nhóm rủ Nguyễn Thị Thúy M. (SN 1984), Nguyễn Ngọc L. (thời điểm vụ án xảy ra 15 tuổi) cùng đi uống nước và những người này đồng ý.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Tiếp đó, Lê Thành Trung rủ thêm Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Tú, Phạm Công Lực, Phan Thanh Nhã và Nguyễn Trung Hiếu cùng thực hiện hành vi hiếp dâm các cô gái, cả nhóm đồng ý.

Để thực hiện hành vi phạm tội, những đối tượng trên chở M. và L. đến một cây cầu trên địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (cũ). Tại đây, Tâm và đồng phạm khống chế bị hại và dọa giết, vứt xác xuống sông nên L. và M. không dám chống cự.

Cả nhóm thay nhau thực hiện hành vi giao cấu với M. và L. (mỗi người thực hiện hành vi giao cấu 2 lần). Sau khi xâm hại các nạn nhân, cả nhóm chở bị hại đi về nhà. Ngày 20/11/2003, M. và L. đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Nguyễn Thanh Tâm và đồng phạm.

Một ngày sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Bình Chánh (cũ) khởi tố, bắt tạm giam Lê Thành Trung cùng đồng phạm về tội Hiếp dâm và Hiếp dâm trẻ em.

Sau đó, hồ sơ vụ án được chuyển lên Công an TPHCM giải quyết theo thẩm quyền và khởi tố thêm một số đồng phạm về tội Không tố giác tội phạm.

Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Tú, Phạm Công Lực, Nguyễn Văn Đồng và Nguyễn Văn Tâm bỏ trốn, nên Công an TPHCM quyết định truy nã. Sau đó, các đối tượng trên lần lượt ra đầu thú và đã bị TAND TPHCM xét xử.

Riêng ông Nguyễn Thanh Tâm không bắt được, nên nhà chức trách quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can. Sau 20 năm bị truy nã, ngày 6/10/2024, người đàn ông này bị Công an TPHCM bắt theo lệnh truy nã.

Ngày 15/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra đối với ông Tâm về tội Hiếp dâm và Hiếp dâm trẻ em.

Quá trình điều tra, ông Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Người đàn ông khai rằng, sau khi thực hiện phạm tội, ông sợ bị cơ quan chức năng bắt, xử lý nên đã bỏ trốn ở nhiều nơi.

Quá trình đối chất, nhà chức trách xác định lời khai của ông Tâm phù hợp với lời khai của đồng phạm tại tòa đã xét xử trước đây.

Hồ sơ vụ án thể hiện, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là năm 2003, bản thân Tâm là một thanh niên mới lớn, chưa có tiền án, tiền sự, do thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản thân, thiếu sự quản lý của gia đình, đã tụ tập cùng đồng bọn nhậu nhẹt vì nhục dục thấp hèn dẫn đến hành vi hiếp dâm.

Hối hận muộn màng

Sau 10 tháng bị bắt, giữa tháng 8 vừa qua, bị cáo Tâm bị TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm về tội Hiếp dâm và Hiếp dâm trẻ em.

Ngoài những người tiến hành tố tụng, chỉ có luật sư bào chữa và bị cáo, không có một người thân nào của ông Tâm. Năm 2005, các bị hại đã nhận được bồi thường 61 triệu đồng nên vắng mặt, không có yêu cầu gì thêm.

Tại tòa, bị cáo Tâm tỏ ra ăn năn, hối hận về những lỗi lầm mình đã gây ra. Ông ta nói không có ý định chạy trốn nhưng lo sợ bị bắt, thời điểm đó bị cáo đang có con nhỏ nên chưa dám ra đầu thú. Đồng thời, người đàn ông này xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Tâm cho rằng trong vụ án này thân chủ của mình phạm tội với vai trò đồng phạm, được bạn bè rủ rê, lôi kéo.

“Bị cáo chỉ được học đến lớp 5 nên nhận thức về pháp luật của bị cáo còn nhiều hạn chế, không nhận thức đầy đủ về tính nghiêm trọng về hành vi đối với các bị hại. Trước khi phạm tội, Tâm đã sử dụng nhiều rượu bia nên phần nào dẫn đến tình trạng không thể nhận thức điều khiển hành vi của mình”, luật sư trình bày.

Bên cạnh đó, người bào chữa cho ông Tâm trình bày thêm một số tình tiết giảm nhẹ thuộc về nhân thân bị cáo và đề nghị tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Tâm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp tới sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội nên cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe.

Tòa cũng xác định, hành vi phạm tội của bị cáo Tâm thuộc trường hợp nhiều người hiếp 1 người.

Sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tâm 20 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em và 7 năm tù về tội Hiếp dâm. Tổng hợp hình phạt, người này phải chấp hành án là 27 năm tù.