Toyota Vios sắp được bổ sung bản hybrid, chờ ngày về Việt Nam

Mới đây, kênh YouTube của Toyota Thái Lan đã đăng tải video hé lộ phiên bản hybrid của Yaris Ativ (hay Vios tại Việt Nam), sẽ ra mắt vào ngày 21/8. Tại xứ sở chùa Vàng, Toyota Vios đã được nâng cấp lên thế hệ thứ 4 từ năm 2022, trong khi xe tại nước ta vẫn thuộc thế hệ thứ 3.

Toyota Vios thế hệ thứ 4 sử dụng nền tảng khung gầm DNGA (Daihatsu New Global Architecture) mới, thay vì khung gầm liền khối sử dụng cấu trúc Global Outstanding Assessment (GOA) của Toyota như ở thế hệ trước (Ảnh: Car2Day).

Theo trang Headlightmag, Toyota Vios HEV tại Thái Lan sẽ được mở bán với 2 phiên bản: HEV Premium và HEV GR Sport. Hãng xe Nhật chưa hé lộ chi tiết về hệ truyền động hybrid trên mẫu sedan hạng B. Còn theo giới truyền thông, Vios HEV sẽ có cấu hình tương tự Yaris Cross HEV.

Động cơ của Toyota Yaris Cross HEV bán tại Thái Lan giống xe ở Việt Nam, gồm máy xăng 1.5L, hút khí tự nhiên có thông số 90 mã lực và 121Nm, kết hợp với một mô-tơ điện (79 mã lực, 141Nm). Tổng công suất kết hợp của hệ truyền động này đạt 110 mã lực.

Theo công bố của nhà sản xuất, Toyota Yaris Cross HEV tiêu thụ 3,8 lít/100km trong đô thị. Nếu sử dụng hệ truyền động xăng lai điện giống “đàn anh”, Vios HEV sắp ra mắt Thái Lan hứa hẹn sẽ có mức tiêu hao tương tự.

Nội thất của Toyota Vios 2025 tại Thái Lan (Ảnh: Toyota).

Tại Việt Nam, thế hệ thứ 3 của Toyota Vios được giới thiệu từ năm 2014. Đến nay, mẫu sedan hạng B này đã có nhiều đợt “làm mới” để duy trì sức tiêu thụ, song chỉ được xem là nâng cấp giữa vòng đời (facelift).

Thế hệ thứ 4 của Toyota Vios sau khi ra mắt Thái Lan vào năm 2022 đã liên tiếp mở bán tại nhiều thị trường trong khu vực, như Lào hay Malaysia.

Đến năm 2023, xe tại Việt Nam được nâng cấp nhưng chỉ thay thế mặt ca-lăng trước giống mẫu Yaris (hatchback) tại xứ sở chùa Vàng, đồng thời bổ sung thêm hai tính năng an toàn: cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo lệch làn đường.

Toyota Vios hiện hành tại Việt Nam không hề giống xe tại các thị trường quốc tế (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Việc khuyết thiếu bản nâng cấp khiến nội thất của Toyota Vios hiện hành tại Việt Nam đã có phần kém hấp dẫn so với các đối thủ cùng phân khúc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Toyota Vios đánh mất ngôi vị sedan hạng B bán chạy nhất năm vào tay Hyundai Accent ở năm 2023, sau đó đã thành công giành lại ở năm 2024.

Sang năm 2025, Vios vẫn đang dẫn đầu nhóm xe này, với lũy kế doanh số sau 7 tháng đầu năm đạt 6.478 chiếc. Kết quả này có được nhờ mức giá cạnh tranh (458-545 triệu đồng), kết hợp với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ nhà sản xuất.

Dù vậy, việc nâng cấp lên thế hệ thứ 4 có lẽ chỉ là vấn đề thời gian với Toyota Vios. Trong bối cảnh các đối thủ tại Việt Nam vẫn liên tục cải tiến, Vios đang dần kém hấp dẫn trong mắt những người dùng trẻ, đối tượng khách hàng tiềm năng của phân khúc sedan hạng B.