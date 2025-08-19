Dấu ấn ngành Nội vụ trong kỷ nguyên của khát vọng vươn mình

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, ngành Nội vụ đã ghi dấu ấn sâu đậm trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và hội nhập của đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Nội vụ (28/8/1945-28/8/2025), các chuyên gia, nhà khoa học đã bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những thành tựu nổi bật của ngành, đồng thời đề xuất các giải pháp để phát huy hơn nữa vai trò của ngành Nội vụ trong bối cảnh mới của đất nước.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, bày tỏ sự xúc động và trân trọng khi nhìn lại chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của ngành Nội vụ. “Những thành tựu của ngành suốt thời gian qua về sắp xếp, tinh gọn bộ máy chắc chắn sẽ được Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương và nhận được sự ủng hộ, đồng tình, hưởng ứng của nhân dân cả nước”, PGS.TS Trần Hoàng Ngân chia sẻ.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Vai trò đặc biệt của ngành Nội vụ

PGS.TS Trần Hoàng Ngân cho biết, dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Nội vụ là thời khắc đặc biệt để cùng suy ngẫm, cảm nhận sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của ngành. Vai trò này càng thể hiện rõ nét trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của khát vọng vươn mình, hội nhập và phát triển mạnh mẽ.

Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, con người luôn là yếu tố quyết định mọi thắng lợi, mọi thành công. Trong những tháng đầu năm 2025, khi cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện tinh gọn bộ máy, xây dựng một nền hành chính “tinh - gọn - mạnh”, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thì vai trò của ngành Nội vụ lại càng trở nên then chốt.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 của ngành Nội vụ (Ảnh: Hải Long).

Trợ lý Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, ngành Nội vụ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao phó, góp phần cùng cả nước đạt được những kết quả rất ấn tượng thời gian qua. Trong đó, mô hình chính quyền mới được vận hành thông suốt, bộ máy hành chính Nhà nước giảm từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

“Theo tôi công tác cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp chính là một trọng tâm của quá trình tinh gọn bộ máy lần này. Và việc triển khai bước đầu đã diễn ra trôi chảy, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong toàn xã hội”, PGS.TS Trần Hoàng Ngân nhận định.

Ông cho rằng, để đưa bộ máy vận hành nhanh, hiệu quả trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ngành Nội vụ không thể đơn độc. Bên cạnh quyết tâm và trí tuệ của toàn ngành, cần có sự cộng hưởng từ hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông.

Tất cả phải được gắn kết, hòa quyện với công cuộc cải cách thủ tục hành chính thì mới có thể hiện thực hóa mục tiêu chính quyền số, xã hội số, công dân số.

Khi cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện tinh gọn bộ máy thì vai trò của ngành Nội vụ lại càng trở nên then chốt PGS.TS Trần Hoàng Ngân Trợ lý Bí thư Thành ủy TPHCM

Bên cạnh đó, thể chế cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, ổn định, bền vững và có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nội vụ, các cơ quan của Quốc hội cùng các bộ, ngành liên quan.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thời gian tới. Đây là một chủ trương mà Bộ Nội vụ đã sớm đề ra và thực tế đã chứng minh hiệu quả rõ rệt. Việc kiên trì tiếp tục triển khai sẽ mang lại hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả ngày càng cao, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ, kiến tạo, minh bạch và hiện đại.

Cải cách hành chính là trọng tâm của trọng tâm

Dưới góc nhìn của một chuyên gia hoạch định, phản biện chính sách, TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội, cho rằng công tác cải cách hành chính mà ngành Nội vụ đóng vai trò chủ đạo thời gian qua là một trong những giải pháp đột phá trong giai đoạn hiện tại và thời gian tới, giữ vị trí “trọng tâm của trọng tâm” trong lĩnh vực thể chế.

Trong bối cảnh cả nước sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức mô hình quyền địa phương 2 cấp, công tác cải cách hành chính cần được thực hiện đồng bộ và giữ vai trò chủ đạo để hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển và phục vụ.

“Chuyển đổi số toàn diện các dịch vụ công, nâng cao hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả của bộ máy chính quyền chính là trọng tâm của cải cách hành chính, đồng thời cũng là yếu tố then chốt để triển khai thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới”, TS Trần Du Lịch nhấn mạnh.

TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội (Ảnh: Q.Huy).

Vị chuyên gia cũng nhìn nhận, trong tiến trình cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực công, yếu tố con người - vấn đề gắn chặt với chức năng quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ của ngành Nội vụ - là một trong những nội dung mang tính quyết định. Để vận hành hiệu quả chính quyền số, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan cần được nâng cấp, đủ sức đáp ứng yêu cầu công việc và được trang bị đầy đủ kỹ năng số.

Với đặc thù là một siêu đô thị của cả nước trước và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TS Trần Du Lịch cho biết, TPHCM đã sớm triển khai nhiều bước đi quan trọng đối với nội dung trên. Ngay từ khi thực hiện Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, thành phố đã nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và từng bước xây dựng nền công vụ số, đạt được nhiều kết quả tích cực.

“Tuy nhiên, theo yêu cầu của tình hình mới, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi số phục vụ người dân. Với quy mô đơn vị hành chính cơ sở hiện nay khá rộng, chính quyền phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân thông qua dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ để nâng cao chất lượng phục vụ”, TS Trần Du Lịch nêu góc nhìn.

Công tác cải cách hành chính cần thực hiện đồng bộ và giữ vai trò chủ đạo để hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển và phục vụ. TS Trần Du Lịch Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội

Ngoài ra, TS Trần Du Lịch nhận định, việc nhanh chóng hoàn thiện và trình Quốc hội những kiến nghị về cơ chế mở rộng phân cấp, phân quyền sẽ giúp TPHCM có thêm dư địa để đột phá mạnh mẽ về thể chế, tạo động lực phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo. Điểm đặc biệt trong đột phá thể chế đóng vai trò quan trọng với TPHCM thời gian tới là các giải pháp thu hút nhà đầu tư chiến lược trong khuôn khổ Nghị quyết 98.

Trong đó, ngành Nội vụ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc rà soát, tham mưu, hoàn thiện cơ chế tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực để hiện thực hóa các chính sách mới.