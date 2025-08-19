Xe đầu kéo container cháy rụi trong hầm chui ở TPHCM

Ngày 19/8, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo trên xa lộ Hà Nội.

Xe đầu kéo container bốc cháy trong hầm chui Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 0h cùng ngày, nam tài xế lái xe đầu kéo, kéo theo thùng container loại 40 feet lưu thông trên xa lộ Hà Nội, theo hướng Đồng Nai đi TPHCM.

Trong lúc phương tiện đang lưu thông trong hầm chui nút giao Đại học Quốc gia TPHCM, phường Linh Xuân (TP Thủ Đức cũ), phương tiện bất ngờ bốc cháy ở phần đầu kéo.

Nam tài xế nhanh chóng tấp xe vào lề, tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Lửa bùng lên nhanh, bao trùm phần đầu kéo cháy đỏ rực.

Phần đầu kéo bị lửa thiêu rụi (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TPHCM huy động xe cứu hỏa cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 15 phút sau, lửa được dập tắt.

Vụ hỏa hoạn làm phần đầu kéo bị cháy rụi, phần thùng container được bảo vệ kịp thời, không để cháy lan.