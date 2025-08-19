Xe đầu kéo container cháy rụi trong hầm chui ở TPHCM
(Dân trí) - Nam tài xế lái xe đầu kéo container lưu thông trong hầm chui nút giao Đại học Quốc gia TPHCM, bất ngờ phương tiện bốc cháy ngùn ngụt. Lửa sau đó đã thiêu rụi phần đầu kéo.
Ngày 19/8, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo trên xa lộ Hà Nội.
Khoảng 0h cùng ngày, nam tài xế lái xe đầu kéo, kéo theo thùng container loại 40 feet lưu thông trên xa lộ Hà Nội, theo hướng Đồng Nai đi TPHCM.
Trong lúc phương tiện đang lưu thông trong hầm chui nút giao Đại học Quốc gia TPHCM, phường Linh Xuân (TP Thủ Đức cũ), phương tiện bất ngờ bốc cháy ở phần đầu kéo.
Nam tài xế nhanh chóng tấp xe vào lề, tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Lửa bùng lên nhanh, bao trùm phần đầu kéo cháy đỏ rực.
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TPHCM huy động xe cứu hỏa cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 15 phút sau, lửa được dập tắt.
Vụ hỏa hoạn làm phần đầu kéo bị cháy rụi, phần thùng container được bảo vệ kịp thời, không để cháy lan.