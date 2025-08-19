Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 18/8 trên cầu Sông Hàn ở Đà Nẵng.

Ô tô vượt ẩu trên cầu, chèn ngã xe máy rồi bỏ đi gây phẫn nộ (Nguồn video: Fanpage Đà Nẵng).

"Cầu Sông Hàn mà cũng vượt được thì chịu rồi. Mong CSGT sẽ tiến hành xác minh và xử lý. Trên cầu Sông Hàn có camera nét lắm, có khi hình ảnh còn rõ hơn cả video do camera hành trình quay ấy chứ. Vượt ẩu gây tai nạn rồi còn bỏ chạy, không thể chấp nhận được", tài khoản Nguyễn Long bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nick Quang Tuấn bổ sung: "Ô tô còn không bật xi-nhan khi vượt cơ. Thật sự quá ẩu! Mong cơ quan chức năng sớm xác minh và xử phạt tài xế vi phạm để làm gương".

Theo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, tài xế ô tô không được vượt xe trên cầu hẹp có một làn đường. Nếu vi phạm, tài xế sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn khi đang vượt xe sai quy định, tài xế sẽ bị xử phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe (Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Về trách nhiệm của tài xế khi gây tai nạn giao thông, Điều 80 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây ra tai nạn giao thông đường bộ, người liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ có trách nhiệm sau đây:

- Dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn và báo tin cho cơ quan Công an, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất;

- Ở lại hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ cho đến khi người của cơ quan Công an đến, trừ trường hợp phải đi cấp cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc xét thấy bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe nhưng phải đến trình báo ngay cơ quan Công an, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất;

- Cung cấp thông tin xác định danh tính về bản thân, người liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ và thông tin liên quan của vụ tai nạn giao thông đường bộ cho cơ quan có thẩm quyền.

Về mức phạt đối với người điều khiển ô tô có liên quan trực tiếp vụ tai nạn giao thông bỏ trốn, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức xử phạt hành chính 2-3 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Mức phạt với người điều khiển ô tô gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn là 16-18 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngoài ra, theo Điều 585, Điều 590 và Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015, người điều khiển xe gây tai nạn không dừng lại phải bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe và tính mạng cho người bị tai nạn.