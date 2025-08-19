Áp dụng khoa học công nghệ phát triển kinh tế biển của TPHCM

Trong đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) không chỉ là một cấu phần quan trọng mà còn là một cực tăng trưởng về khoa học biển, cảng biển thông minh, năng lượng tái tạo và du lịch công nghệ cao.

Tiềm năng khoa học - công nghệ của Bà Rịa - Vũng Tàu trong TPHCM mới

Trước thời điểm sáp nhập, Bà Rịa - Vũng Tàu tuy không phải là trung tâm công nghệ truyền thống nhưng lại nổi lên với tiềm năng đặc biệt từ các lĩnh vực cảng biển, công nghiệp năng lượng và du lịch chất lượng cao.

Hạ tầng viễn thông của Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển mạnh mẽ với 100% xã, phường, thị trấn được phủ sóng di động, bao gồm 200 trạm 5G và hơn 5.220km cáp quang. 97% hộ gia đình sở hữu điện thoại thông minh và 91,5% dân số trưởng thành sử dụng tài khoản dịch vụ công trực tuyến.

Trong y tế, 95% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử và 40,3% sử dụng nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Giáo dục đạt bước tiến khi 100% cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp hoàn thiện chuyển đổi số, từ quản trị đến kho học liệu số.

Với đường bờ biển dài và hệ thống cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải mang tầm vóc quốc tế, địa phương sở hữu lợi thế vượt trội về khoa học biển. Các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về hải dương học, quản lý tài nguyên biển bền vững, công nghệ khai thác và nuôi trồng hải sản tiên tiến, cùng với nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu ven biển sẽ trở thành những cụm liên kết ngành độc đáo.

Cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải (Ảnh: Ngân Lương).

TPHCM mới với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là bệ đỡ vững chắc để mảnh đất Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển các trung tâm nghiên cứu biển tầm cỡ khu vực, thu hút chuyên gia quốc tế và triển khai các dự án khoa học - công nghệ quy mô lớn về biển.

Kỳ vọng công nghệ số hỗ trợ quản lý hành chính, logistics

Trước thời điểm sáp nhập với TPHCM và Bình Dương, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố 3 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2025 để kêu gọi tổ chức, doanh nghiệp công nghệ cùng chung tay tìm giải pháp.

Bài toán đầu tiên là ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa dịch vụ hành chính công. Bà Rịa - Vũng Tàu hướng đến việc khai thác sức mạnh của AI để tự động hóa trích xuất dữ liệu từ các hệ thống chuyên ngành và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Mục tiêu là tối ưu hóa việc cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian nhập liệu thủ công, hạn chế sai sót, phát hiện kịp thời các mâu thuẫn dữ liệu giữa các hệ thống.

Đây là một bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng chính phủ số, hướng tới nền hành chính công minh bạch và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Tiếp theo, nhằm nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ và hỗ trợ pháp lý cho người dân, địa phương đã tập trung vào việc xây dựng công cụ trợ lý ảo tra cứu văn bản pháp luật bằng AI. Việc này góp phần nâng cao năng lực pháp lý cho đội ngũ công chức, đồng thời giúp người dân dễ dàng tiếp cận và nắm bắt hơn các quy định pháp luật.

Với tiềm năng vượt trội từ hệ thống cảng biển và các khu công nghiệp, địa phương đặt ra thách thức then chốt là đẩy mạnh chuyển đổi số sâu rộng trong các doanh nghiệp sản xuất và logistics. Sáng kiến này nhằm mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của các ngành kinh tế trọng điểm.

Kết quả kỳ vọng là việc giảm thiểu đáng kể thời gian quản lý chuỗi cung ứng và lưu thông hàng hóa thông qua tích hợp số; khả năng theo dõi, phân tích quy trình sản xuất, logistics, phân phối theo thời gian thực; chuyển dịch mạnh mẽ hướng tới mô hình cảng xanh, chuyển đổi xanh trong các khu công nghiệp, cam kết phát triển thân thiện với môi trường.

Việc chính quyền chủ động công bố các thách thức này không chỉ là định hướng rõ ràng mà còn mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp công nghệ số tham gia đóng góp trí tuệ và nguồn lực. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy địa phương trong vai trò là một cực phát triển của TPHCM mới, đang quyết tâm ứng dụng khoa học - công nghệ để giải quyết các bài toán vĩ mô, hướng tới tương lai thông minh và phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp.

Chuyển đổi số ngành du lịch, kiến tạo hệ sinh thái thông minh

Không chỉ dừng lại ở các lĩnh vực hành chính hay logistics, mảnh đất ven biển của TPHCM thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng vào một trong những ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch.

Trước thời điểm sáp nhập với TPHCM, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Chuyển đổi số ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trọng tâm của đề án là phát triển hạ tầng và nền tảng số, bao gồm việc triển khai hệ thống Wi-fi miễn phí tại các khu vực công cộng, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành du lịch và một hệ thống thông tin điều hành du lịch thông minh.

Đề án còn nhấn mạnh việc tăng cường quảng bá du lịch thông qua việc khai thác triệt để các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo, Youtube, cùng với việc hợp tác sâu rộng với các tổ chức và cá nhân có ảnh hưởng.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho chuyển đổi số ngành du lịch cũng là một trụ cột quan trọng, đảm bảo đủ năng lực triển khai và vận hành các giải pháp công nghệ.

Hạ tầng phục vụ du lịch biển tại Bãi Sau Vũng Tàu được đầu tư (Ảnh: Phước Tuần).

Đề án khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng và doanh nghiệp vào quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là trong việc sử dụng giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến và các phương thức thanh toán số, nhất là trên các nền tảng và ứng dụng số liên quan đến du lịch.