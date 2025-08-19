Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: CAND dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

19/8/1945 - Cách mạng tháng Tám thành công, cũng là ngày lực lượng Công an nhân dân ra đời. Sau 80 năm phát triển, trưởng thành, lực lượng công an đã chứng minh vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đã có những chia sẻ về lực lượng CAND.

“Lực lượng CAND đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói.

Theo Thiếu tướng, ra đời trong những ngày Cách mạng Tháng Tám lịch sử, lực lượng CAND luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân, nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hiểm nguy, thực sự là lực lượng vũ trang cách mạng, nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Chánh Văn phòng Bộ Công an nhắc về sự hy sinh của hơn 20.000 liệt sỹ, thương binh thuộc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã oanh liệt dấn thân, cống hiến và cho rằng “máu xương” của họ đã tô thắm nên lịch sử và truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam.

Trong chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, lực lượng CAND luôn nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước các giải pháp nhằm bảo vệ, xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, các cơ quan đầu não của Đảng ngay từ những ngày đầu giành được chính quyền; tham mưu các chủ trương, biện pháp đấu tranh, bảo vệ thành quả của cách mạng sau khi đất nước thống nhất; tham mưu ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND, giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề mới phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự…

Từ đó, lực lượng CAND góp phần tạo môi trường hoà bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

“Đặc biệt những năm gần đây, lực lượng CAND đã phát huy hiệu quả vai trò tham mưu chiến lược, đề xuất nhiều nội dung được coi là “sản phẩm lõi”, cơ sở quan trọng để Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ hoạch định, xây dựng các chủ trương, giải pháp chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của đất nước”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Về công tác điều tra, đấu tranh, bóc gỡ những vụ án tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, an ninh trật tự..., Người phát ngôn Bộ Công an cho hay trong 7 tháng đầu năm, lực lượng công an đã điều tra, khám phá hơn 20.000 vụ phạm tội về trật tự, xã hội, bắt giữ, xử lý gần 42.000 đối tượng; đấu tranh, xử lý hơn 2.200 vụ, hơn 4.500 bị can phạm tội về kinh tế, hơn 400 vụ, hơn 1.200 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ; phát hiện hơn 12.700 vụ, hơn 25.000 đối tượng phạm tội về ma tuý…

Bên cạnh đó, lực lượng cũng xác lập nhiều chuyên án lớn, triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, trên không gian mạng, nhiều đường dây sản xuất thuốc, thực phẩm giả; quyết liệt đấu tranh “chặn cung, giảm cầu, giảm tác hại ma tuý”.

Những kết quả trên, theo Thiếu tướng, có được dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, từ đó lực lượng CAND đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ với tội phạm.

“Qua công tác điều tra, lực lượng công an đã kịp thời kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ các giải pháp cơ bản, chiến lược trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm; thu hồi, kê biên tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, được dư luận ủng hộ, đánh giá cao”, Người phát ngôn Bộ Công an nói.

Theo ông, quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an là phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh không khoan nhượng với mọi loại tội phạm; chủ động phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự; coi trọng công tác phòng ngừa, lấy phòng là chính, nhưng khi xảy ra tội phạm thì phải điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; kiên trì thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm bền vững.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng tham mưu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài.

Ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về "đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Sau hơn 3 năm triển khai, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, lực lượng CAND đã gương mẫu, đi đầu trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả với nhiều kết quả đột phá, là điểm sáng, làm tiền đề, cung cấp thực tiễn sinh động để cả hệ thống chính trị tham khảo, khắc phục triệt để tình trạng trùng dẫm, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, gây khó khăn, giảm hiệu quả trong tổ chức phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Ông nêu một số kết quả điển hình như: Tiên phong trong việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp khi không tổ chức công an cấp huyện từ ngày 1/3, qua đó giảm 694 công an cấp huyện, gần 6.000 đội thuộc công an cấp huyện; phát triển phương châm xây dựng tổ chức bộ máy từ “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” thành “Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”; tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành, đại diện chủ sở hữu một Tổng công ty...

Chia sẻ thêm về “chiến dịch” tinh gọn bộ máy, tổ chức lại theo mô hình chính quyền 2 cấp, khi CAND được đánh giá là một trong những lực lượng tiên phong trong công tác này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho rằng lực lượng CAND đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh.

“Việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là không tổ chức công an cấp huyện có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Trước hết, đó là việc gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng; thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng, ý chí quyết tâm cao độ của toàn lực lượng CAND, tất cả vì sự phát triển của đất nước, vì cuộc sống ấm no của nhân dân”, Người phát ngôn Bộ Công an cho hay.

Theo Thiếu tướng, việc điều chỉnh tổ chức bộ máy công an để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra với lực lượng công an trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung của lãnh đạo Bộ Công an, công an địa phương đối với các mặt công tác; đảm bảo lãnh đạo thông suốt từ Trung ương đến địa phương một cách kịp thời, nhanh chóng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chiến đấu; tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp tục tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn ngay từ cơ sở.

Công tác này cũng tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu để hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhận định về thời gian sắp tới, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho rằng tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều yếu tố tác động đến an ninh trật tự trong nước.

Trích dẫn lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Khác với trước đây, an ninh để phát triển; trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, an ninh, trật tự phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển”, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay lực lượng CAND sẽ tiếp tục tập trung đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Trong đó, lực lượng CAND tiếp tục đổi mới tư duy bảo vệ an ninh quốc gia; đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác công an, gắn với không gian, dư địa mới và yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Lực lượng cũng sẽ tập trung bảo đảm an ninh trật tự, tham mưu vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp; góp phần bảo đảm thành công Đại hội đảng bộ các cấp và thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; tiếp tục gương mẫu đi đầu triển khai “Bốn nghị quyết trụ cột”; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, hoàn thiện mô hình hành chính phục vụ trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp;

Tập trung xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ sắc về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, làm chủ công nghệ, sẵn sàng dấn thân vì đất nước, vì nhân dân”, Người phát ngôn Bộ Công an nói.

Bên cạnh đó, trước yêu cầu của tình hình mới, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, lực lượng CAND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, gương mẫu đi đầu trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; cung cấp thực tiễn để hệ thống chính trị tham khảo, xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về an ninh, trật tự.

Từ đó, góp phần tháo gỡ, xóa bỏ “điểm nghẽn” để kiến tạo, mở rộng không gian phát triển; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Đặc biệt, lực lượng công an sẽ tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và phòng chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; tiên phong trong bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước trong hoạch định các chủ trương, đường lối đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia từ sớm, từ xa; trấn áp các loại tội phạm, kéo giảm tội phạm bền vững, củng cố môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước...

“Lực lượng CAND sẽ ngày càng thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, sẵn sàng cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thịnh vượng”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.

19/08/2025 - 09:00