Phá cửa kính giải cứu 46 người kẹt trên xe khách bị lật

Sáng 19/8, thông tin từ UBND xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông lật xe khách khiến nhiều hành khách bị thương.

Khoảng 5h30 cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 50H-550xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Đắk Lắk đi Gia Lai.

Xe khách lật nghiêng bên lề (Ảnh: Tân Tân).

Khi lưu thông qua địa bàn xã Krông Búk, chiếc xe bất ngờ lao xuống lề đường, nằm lật nghiêng. Trên xe có tổng cộng 46 người.

Trước sự việc, người dân cùng cơ quan chức năng tại địa phương đã dùng xà beng phá kính xe để đưa người bị nạn ra khỏi xe.

Người dân và cơ quan chức năng dùng xà beng phá cửa kính giải cứu hành khách trên xe (Ảnh: Tân Tân).

"Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Riêng nhiều hành khách bị xây xước nhẹ hơn được đưa vào Trung tâm Y tế Krông Búk để sơ cứu", một lãnh đạo UBND xã Krông Búk cho hay.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.