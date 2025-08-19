Công an tìm ra người đi xe máy đánh tài xế taxi ở TPHCM

Ngày 19/8, Công an phường Bảy Hiền phối hợp với Công an TPHCM đã mời người hành hung anh N.V.T. (tài xế taxi công nghệ) trên đường Trường Chinh lên làm việc.

Nhà chức trách xác định người tấn công nam tài xế là Đ. (SN 1999, ngụ TPHCM).

Tại trụ sở công an, nam thanh niên thừa nhận hành vi đánh tài xế taxi. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý người này theo đúng quy định pháp luật.

Người đàn ông đi xe máy ngã vào đầu taxi rồi tấn công tài xế ở phường Bảy Hiền (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh tài xế taxi công nghệ bị người đi xe máy tấn công trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào sáng 17/8, trên đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền. Người bị tấn công trong clip là anh T.

Theo anh T., khoảng 0h10 ngày 17/8, anh chở khách chạy trên đường Trường Chinh. Trong lúc di chuyển, anh T. gặp khu vực rào chắn thi công nên theo hướng dẫn đi vào làn đường ngược lại. Lúc này, một người đàn ông đi xe máy bất ngờ vượt lên rồi loạng choạng ngã vào đầu xe nam tài xế.

Tại đây, người đàn ông lời qua tiếng lại với anh T. rồi bất ngờ lao vào tấn công anh này. Thời điểm trên, anh T. bỏ phương tiện rời đi, người đàn ông vẫn tiếp tục lớn tiếng đuổi theo. Vụ việc khiến anh T. bị thương ở phần mũi, hành khách trên xe hoảng sợ.